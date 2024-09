NDR-Sport "Störche" gegen "Adler" - Holstein Kiel empfängt heute Eintracht Frankfurt Stand: 29.09.2024 10:27 Uhr

Nach dem in Bochum eingesammelten ersten Bundesligapunkt der Vereinshistorie will Aufsteiger Holstein Kiel heute gegen Eintracht Frankfurt nachlegen. Es bietet sich dann auch die Gelegenheit zur Wiedergutmachung.

Der vergangene Heimauftritt war schließlich für die Holstein-Fans eine heftige Angelegenheit. Kiel ging gegen Bayern München mit 1:6 unter, wurde vom Rekordmeister vorgeführt. Heute (15.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) gegen Eintracht Frankfurt wollen es die Schleswig-Holsteiner besser machen. Die "Störche" sehen im Duell mit den "Adlern" durchaus ihre Chance.

Darauf ging auch Holstein-Trainer Marcel Rapp in der Pressekonferenz am Freitag ein. "Die Leute werden sich schon etwas dabei gedacht haben, warum wir 'Störche' sind - macht uns ja auch sympathisch, hat ja auch ein bisschen was", sagte der gebürtige Pforzheimer. "Wir hätten ja auch Wikinger sein können, wenn ich so die Vergangenheit Revue passieren lassen. Jetzt sind wir die 'Störche'. Ich glaube, wir sind schon sympathisch. Aber wenn wir auf dem Platz sind, können wir uns schon verwandeln."

"Einwürfe sind ein gutes Mittel."

— Holstein-Trainer Marcel Rapp

Rapp hat beim Europa-League-Auftritt der Eintracht genau hingeschaut. Durch zwei Gegentore in den Schlussminuten verspielten die Hessen am Donnerstagabend gegen Viktoria Pilsen (3:3) noch eine 3:1-Führung. Beide Treffer der Tschechen fiel nach einem Einwurf.

"Man sieht immer mehr im Fußball: Einwürfe sind ein gutes Mittel. Man befördert den Ball relativ einfach in den Sechzehner, der Ball fällt runter, man kann das Tor mit nur einem Kontakt treffen." In seinem Team ist vor allem der Japaner Shuto Machino für weite Einwürfe in den gegnerischen Strafraum zuständig.

Erstes Profi-Duell zwischen Kiel und Frankfurt

Vor dem ersten Duell zwischen "Störchen" und "Adlern" in der Geschichte des Profifußballs hat Rapp großen Respekt vor der Eintracht: "Frankfurt ist eine gute Mannschaft: mit sehr viel talentierten Spielern, mit sehr viel Geschwindigkeit auf dem Feld. Die lösen Situationen auch mal individuell."

Gleichzeitig hob der Coach aber auch die Qualitäten seiner Mannschaft hervor. "Unsere Idee ist, dass wir auch den Ball haben wollen. Wir sind auf alles eingestellt und können alle Phasen des Spiels bedienen. Wir sind bereit für das Spiel."

Mögliche Aufstellungen:

Holstein Kiel: Weiner - Becker, Johansson, Geschwill - Porath, Gigovic, Knudsen, Holtby, Puchacz - Pichler, Machino

Eintracht Frankfurt: Kaua Santos - Kristensen, Tuta, Koch, Theate - Skhiri, Larsson - Götze, Knauff - Ekitiké, Marmoush

