3. Liga Spiel von Hansa Rostock bei SpVgg Unterhaching abgesagt Stand: 26.02.2025 18:01 Uhr

Das ursprünglich für Sonntag angesetzte Drittliga-Spiel des FC Hansa Rostock bei der SpVgg Unterhaching ist kurzfristig abgesagt worden. Der Sportpark Unterhaching wurde von der Gemeinde gesperrt, weil ein von den Behörden genehmigtes Sicherheitskonzept fehlt.

Nach Angaben der Gemeinde hat der Club die gestellte Frist zur geforderten Überarbeitung des Sicherheitskonzeptes verpasst. Das bisherige Konzept, das von der Spielvereinigung im Rahmen des Zulassungsverfahrens für die Saison 2024/2025 beim DFB eingereicht und von den zuständigen Sicherheitsbehörden genehmigt worden war, sei nach aktueller Einschätzung nicht mehr ausreichend. Der DFB wurde hierüber kurzfristig informiert.

Die Behörde habe die Spielstätte auch für den weiteren Spielbetrieb in der Dritten Liga geschlossen, hieß es in einer Mitteilung des FC Hansa. Weiter kann es demnach erst gehen, wenn die SpVgg die geforderten Auflagen erfüllt hat.

Wie Hansas Vorstandsvorsitzender Jürgen Wehlend betonte, gebe es keinen Zusammenhang mit den massiven Ausschreitungen vom vergangenen Wochenende bei der Partie gegen Dynamo Dresden - der Verdacht liegt allerdings nah.

FC Hansa prüft die Rechtslage

Die Austragung des Spiels am Sonntag an einem alternativen Spielort konnte auf die Schnelle nicht realisiert werden. Der Verband werde die Vorgänge, "die zur überraschenden Sperrung des Sportparks durch die Gemeinde geführt haben", und mögliche Konsequenzen daraus nun intensiv prüfen, hieß es in einer Mitteilung des DFB. Auch der FCH prüfe bereits die Rechtslage "zur Wahrung seiner Interessen", so die Mecklenburger. Ein Nachholtermin für die Begegnung, die als Risikospiel eingestuft worden war, steht noch nicht fest.

Laut Wehlend sind bereits 1.300 Tickets für das Gastspiel beim Tabellenletzten an Anhänger des FC Hansa verkauft worden. Beide Clubs sowie der DFB sind in Gesprächen darüber, wie die weitere Vorgehensweise bei den bereits erworbenen Tickets ist.

Dieses Thema im Programm:

Nordmagazin | 26.02.2025 | 19:30 Uhr