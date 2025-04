NDR-Sport SG Flensburg-Handewitt verpflichtet Norweger Tönnesen Stand: 16.04.2025 16:25 Uhr

Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt hat einen neuen Linkshänder für den rechten Rückraum gefunden: Der norwegische Nationalspieler Kent Robin Tönnesen (Paris Saint-Germain) wird in der kommenden Saison das Trikot der Norddeutschen tragen.

Routinier Tönnesen ersetzt bei der SG Flensburg-Handewitt im rechten Rückraum zur kommenden Saison Kay Smits. Der Niederländer verlässt den Handball-Bundesligisten nach zwei Jahren, der 33 Jahre alte Tönnesen wechselt vom französischen Spitzenclub Paris Saint-Germain zu den Norddeutschen und erhält einen Vertrag für die kommende Saison.

"Linkshänder sind im Handballgeschäft sehr begehrt, daher war die Suche nach einem Nachfolger, der die benötigte Erfahrung hat, nicht unbedingt einfach", sagte Flensburgs Geschäftsführer Holger Glandorf. Tönnesen soll mit Niclas Kirkelökke ein Duo beim Tabellenfünften bilden.

Tönnesen spielte schon für Wetzlar und Berlin

"Ich habe in meiner aktiven Karriere gegen Kent gespielt, er ist ein kompletter Spieler, der sowohl im Angriff als auch in der Abwehr eingesetzt werden kann", sagte Trainer Ales Pajović: "Er kennt die Bundesliga bereits aus seiner Zeit in Wetzlar und bei den Füchsen Berlin. Seine internationale Erfahrung aus den letzten sieben Jahren Champions League und dem Nationalteam wird uns in der kommenden Spielzeit weiterhelfen."

Smits, der 2023 vom SC Magdeburg nach Flensburg gekommen war, kehrt der SG dagegen den Rücken. Glandorf: "Wir respektieren Kays Wunsch nach einer Veränderung." Der 28 Jahre alte Smits war von Dezember 2023 bis Mai 2024 wegen einer Herzmuskelentzündung ausgefallen. Seit Ende Februar fehlt der Niederländer erneut wegen gesundheitlicher Probleme.

