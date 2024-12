NDR-Sport SG Flensburg-Handewitt - Kapitän Golla wechselt 2026 zur MT Melsungen Stand: 17.12.2024 11:30 Uhr

Die Bundesliga-Handballer der SG Flensburg-Handewitt verlieren ihren Kapitän. Johannes Golla wird ab der Saison 2026/2027 wieder für die MT Melsungen auflaufen. Pikant ist der Zeitpunkt der Bekanntgabe des Wechsels kurz vor dem Viertelfinal-Duell beider Clubs im DHB-Pokal.

Die Flensburger gaben Gollas Abgang zur Spielzeit 2026/2027 am Dienstag bekannt - zwei Tage, bevor die SG beim Tabellenführer der Handball-Bundesliga im DHB-Pokal-Viertelfinale antritt (Donnerstag, 20 Uhr). Ende November hatten die Schleswig-Holsteiner in der Liga bei den Hessen eine klare Niederlage kassiert.

Nächste große Personalentscheidung nach Krickau-Freistellung

Die Bekanntgabe des Golla-Wechsels ist drei Tage nach der Freistellung von Trainer Nicolej Krickau die nächste große Personalentscheidung bei der SG.

Golla war 2018 von der MT, für die er zuvor bereits drei Jahre gespielt hatte, nach Flensburg gewechselt. Der Gang des Nationalmannschafts-Kapitäns zurück in seine hessische Heimat - der 27-Jährige ist in Rüdesheim am Rhein geboren - hatte sich in den vergangenen Monaten bereits angebahnt. "Johannes kommt nach Hause!", schrieb Melsungen bei Instagram.

Kader-Umbruch schon zur neuen Saison

Der Kader der Flensburger wird allerdings nicht erst in eineinhalb Jahren, sondern schon im kommenden Sommer ein deutlich anderes Gesicht bekommen. Unter anderem wird Rechtsaußen Domen Novak zur SG wechseln, Johan Hansen und Aksel Horgen den Club hingegen verlassen. Zudem kommt Nationalspieler Luca Witzke als Ersatz für Spielmacher Jim Gottfridsson vom SC DHfK Leipzig.

Flensburg hinkt Erwartungen hinterher

Die SG hinkt in der laufenden Spielzeit zumindest in der Liga den selbstgesteckten Erwartungen hinterher. Zwar besiegten die Schleswig-Holsteiner am Montagabend die Füchse Berlin, belegen aber fünf Minus-Punkte hinter Spitzenreiter Melsungen (26:4) nur Rang sechs der Tabelle (21:9 Punkte).

Dieses Thema im Programm:

17.12.2024 | 12:17 Uhr