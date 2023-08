NDR-Sport Setzt Hansa Rostock seine Serie gegen Elversberg fort? Stand: 03.08.2023 15:50 Uhr

Hansa Rostock möchte den Auftaktsieg gegen Nürnberg bei Aufsteiger Elversberg veredeln. Die Mecklenburger können zudem ihre Ungeschlagen-Serie von saisonübergreifend sieben Partien ohne Pleite fortsetzen.

Startet der FC Hansa mit zwei Siegen in die Zweitliga-Saison? Das hat es jedenfalls 19 Jahre lang nicht gegeben, zuletzt 1994/1995. Damals stieg Rostock übrigens auf - von derlei Träumereien ist Hansa-Trainer Alois Schwartz auch nach dem 2:0-Auftakterfolg über den FCN allerdings weit entfernt.

Vor dem Duell mit der SVE am Samstag (13 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) betonte er, dass man mit Elversberg auf einen Gegner trifft, der trotz des großen personellen Umbruchs nach dem Aufstieg "einen richtig guten Ball spielt". Schwartz lobte vor allem den Offensivdrang der Mannschaft von Trainer Horst Steffen und erwartet auch aufgrund des couragierten Auftritts der Elversberger beim 2:2 in Hannover eine "schwere Aufgabe für uns. Aber wir sind gewappnet."

Kinsombi und Hüsing zurück im Training

Der Coach kann am Samstag wieder auf die zuletzt fehlenden Oliver Hüsing und Christian Kinsombi im Mannschaftstraining zurückgreifen. "Wir hoffen, dass das funktioniert", sagte Schwartz. Hüsing hatte wegen eines Muskelbündelrisses pausiert, Offensivspieler Kinsombi hatte es "ein bisschen erwischt". Die Mecklenburger müssen somit nur auf Lukas Scherff und Jasper van der Werff verzichten.

Ob Hüsing direkt wieder in die Startelf rückt, werde sich kurzfristig entscheiden. Vertrauen hat Schwartz aber auch in die Abwehrformation aus dem Nürnberg-Spiel, als die Außenverteidiger Nico Neidhart und Alexander Rossipal als "Ungelernte" stark in der Dreierkette agiert hatten. Sollten sie wieder ran müssen, hofft der Coach, dass sie ihre Leistung aus der Auftaktpartie gegen den spielstarken Aufsteiger bestätigen.

"Wir wollen unsere Fans mit etwas Zählbarem nach Hause schicken."

— Hansa-Trainer Alois Schwartz

Die Leistung habe ihm gezeigt, dass "wir flexibel darauf reagieren können, wenn wir Ausfälle haben", sagte Schwartz. Zusätzliche Breite im Kader bietet dem FC Hansa künftig offenbar Juan Perea. Der 23-jährige Stürmer kommt einem Bericht der "Bild" zufolge auf Leihbasis vom VfB Stuttgart. Der Kolumbianer soll bereits in Rostock sein, um den Medizincheck zu absolvieren.

Offen, ob Perea bereits am Samstag mit von der Partie sein kann. Klar ist indes, dass für die FCH-Anhänger mit der Fahrt nach Saarbrücken - das Spiel findet im Ludwigsparkstadion und nicht in Elversberg statt - gleich die weiteste Auswärtsreise der Saison ansteht (rund 840 Kilometer). Etwa 1200 Anhänger werden das Team am Samstag unterstützen. Schwartz: "Wir wollen unsere Fans mit etwas Zählbarem nach Hause schicken." Und im Falle eines Sieges sogar mit dem besten Zweitliga-Saisonstart der Kogge seit 19 Jahren.

Mögliche Aufstellungen:

SV Elversberg: Kristof - Fellhauer, Sickinger, Correia, Neubauer - Jacobsen, Sahin - Feil, Stock, Rochelt - Faghir

Hansa Rostock: Kolke - Neidhart, Roßbach, Hüsing - Strauß, Dressel, Bachmann, Rossipal - Ingelsson - Pröger, Kinsombi

