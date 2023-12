NDR-Sport Selimbegovic: Hansa Rostock hat "genug Qualität" für den Klassenerhalt Stand: 19.12.2023 11:52 Uhr

Fußball-Zweitligist Hansa Rostock hat am Dienstagvormittag seinen neuen Trainer Mersad Selimbegovic vorgestellt. Der gebürtige Bosnier geht die Aufgabe mit viel Optimismus an und freut sich "auf die Wucht, die dieser Verein mitbringt".

Mit dieser Wucht könne er sich "gut identifizieren. Ich freue mich darauf", sagte der 41-Jährige bei seiner ersten Pressekonferenz als Rostock-Coach. "Der Verein hat sehr viel Tradition und sehr viele Möglichkeiten. In dem Kontrukt Verein, Mannschaft, Fans ist sehr viel möglich, zusammen zu entwickeln." Dass es beim Tabellen-16. in dieser Saison alles andere als rund läuft und der Club nur eines seiner letzten zehn Pflichtspiele des Jahres gewinnen konnte, ficht er nicht an.

"Dieser Verein hat sehr viel Wucht und sehr viel Tradition. In dem Kontrukt Verein, Mannschaft, Fans ist sehr viel möglich, zusammen zu entwickeln."

— Trainer Mersad Selimbegovic

Ganz im Gegenteil, er sei guter Dinge: "Die Mannschaft hat genug Qualität, um unsere Ziele zu erreichen", betonte Selimbegovic. "Ich glaube an die Jungs und kann es kaum erwarten, mit ihnen zu arbeiten."

Miserable Ausbeute bisher: 17 Spiele, 17 Punkte und 17 Tore

Die Rostocker hatten nach der 0:2-Niederlage im Kellerduell gegen Schalke 04 überraschend Alois Schwartz entlassen. Überraschend, weil der 56-Jährige nach dem Klassenerhalt in der Vorsaison im Sommer erst seinen Vertrag bis 2025 verlängert hatte.

Doch auch ohne den Trainer-Routinier an der Seitenlinie hatte Hansa auch noch das letzte Spiel des Jahres verloren. Mit Nachwuchschef Uwe Speidel als Interims-Trainer auf der Bank gab es beim SC Paderborn eine sang- und klanglose 0:3-Niederlage. 17 Punkte nach 17 Spielen und auch lediglich 17 Tore sind eine miserable Ausbeute. Die Mecklenburger überwintern auf dem Abstiegsrelegationsrang und haben nur noch drei Zähler Vorsprung auf die wiedererstarkten Braunschweiger.

Sportchef Walter setzt aus Selimbegovics Erfahrung

Nun also Selimbegovic. "Es war ein intensiver Prozess in den vergangenen Tagen", erklärte Sportchef Kristian Walter. Die Situation sei "genau analysiert" worden. Selimbegovic ist laut Walter "die beste Lösung für uns". Der Fußball-Lehrer hielt Regensburg von 2019 bis 2022 in der Zweiten Liga - stets im untereren Tabellenmittelfeld.

"Mersad Selimbegovic hat viel Erfahrung im Abstiegskampf und wir setzen mit ihm jetzt den vollen Fokus auf unsere Ziele."

— Sportchef Kristian Walter

"Mersad hat den Verein in Regensburg geprägt und mitentwickelt, das wünschen wir uns auch von ihm", erklärte Walter und fügte hinzu: "Er hat viel Erfahrung im Abstiegskampf und wir setzen mit ihm jetzt den vollen Fokus auf unsere Ziele."

Allerdings: In der vergangenen Saison klappte es mit Selimbegovic in Regensburg nicht mehr so gut. Nach 31 Spieltagen stand der Jahn auf dem vorletzten Tabellenplatz. Und wie der Fußball manchmal so tickt: Sein letztes Spiel für die Donau-Städter war ausgerechnet eine 0:2-Niederlage in Rostock.

