NDR-Sport Reiten: Pferdefestival in Redefin heute live Stand: 04.05.2024 10:51 Uhr

Von Freitag bis Sonntag geht die Reitsport-Weltklasse beim Pferdefestival Redefin an den Start. Der NDR überträgt heute live.

Reiter aus 13 Nationen sind dabei, darunter der schwedische Routinier Rolf-Göran Bengtsson, die dänischen Nationenpreisreiter Lars Bak Andersen und Sören Pedersen sowie Japans Olympiareiter Eiken Sato.

Ex-Europameister André Thieme bringt zu seinem Heimspiel Paule S mit, mit dem zehnjährigen Wallach hatte der Springreiter aus Plau am See im Frühjahr in Florida zwei Siege in Großen Preisen gefeiert.

Paule S ist zudem auch Thiemes Pferd für das Spring-Derby in der kommenden Woche in Hamburg. Im vergangenen Jahr hatte das Duo in Klein Flottbek Rang acht belegt.

Der NDR überträgt am Sonnabend (16 - 16.50 Uhr) das Championat sowie am Sonntag (13.45 – 15.15 Uhr) den Großen Preis von Redefin live.

