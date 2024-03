NDR-Sport Olympia-Qualifikation der Handballer: Golla wohl fit, Pekeler auf Abruf Stand: 11.03.2024 15:34 Uhr

Für Bundestrainer Alfred Gislason und die deutschen Handballer geht es in der Olympia-Qualifikation in Hannover um Alles oder Nichts. Verletzungssorgen erschwerten den Start in die Woche der Wahrheit. Auftakt des Turniers ist am Donnerstag.

Leichte Entwarnung bei Kapitän Johannes Golla und Jannik Kohlbacher - Hendrik Pekeler vom THW Kiel bleibt eine Option: Die deutschen Handballer sind trotz personeller Sorgen guter Dinge in die Vorbereitung auf die Olympia-Qualifikation gestartet. Die angeschlagenen Kreisläufer Golla und Kohlbacher reisten am Montag nach Hannover, wo von Donnerstag bis Sonntag die Paris-Tickets vergeben werden.

2016-Europameister Pekeler steht aber auf Abruf bereit

"Aktuell glaube ich, dass wir mit dem aktuellen Kader zurecht kommen werden. Wir haben momentan nicht vor, Veränderungen vorzunehmen", sagte DHB-Sportvorstand Axel Kromer bei einem Medientermin am Montag. Kromer berichtete aber auch von einem Telefonat von Bundestrainer Alfred Gislason mit Pekeler und erinnerte an die Möglichkeit, bis eine Stunde vor dem Spiel Wechsel vornehmen zu können. "Der Weg nach Hannover ist von nirgends weit", sagte er.

Der Kieler Pekeler, der im Januar aus der Nationalmannschaft verabschiedet worden war, hatte Gislason im Vorfeld zugesichert, im personellen Notfall bereitzustehen. Golla (Fußverletzung) von der SG Flensburg-Handewitt und Jannik Kohlbacher (Schulter) hatten sich am Bundesliga-Wochenende Blessuren zugezogen. Ob sie in den Spielen gegen Algerien (Donnerstag, 17.45 Uhr), Kroatien (Sonnabend, 14.30 Uhr/ZDF) und Österreich (Sonntag, 14.10 Uhr/live im Ersten) voll einsatzfähig sind, ist weiterhin fraglich. Bislang verzichtete der DHB aber auf eine Nachnominierung.

"Sie werden sich erstmal dem Doktor vorstellen. Es jagt uns aber keine Riesen-Sorgenfalten auf die Stirn", sagte Kromer. Man werde behutsam schauen, wann die beiden voll ins Training einsteigen können. Mit Youngster Justus Fischer (Daumenbruch) hatte der dritte DHB-Kreisläufer bereits im Vorfeld des Lehrgangs verletzungsbedingt abgesagt. Auch dessen Teamkollege von der TSV Hannover-Burgdorf, Martin Hanne, sowie Kai Häfner (TVB Stuttgart) verpassen verletzungsbedingt das Turnier.

Gislason braucht Olympia-Ticket für Vertragsverlängerung

Nur die zwei besten Teams aus der deutschen Vierergruppe lösen in den kommenden Tagen das Paris-Ticket. "Die Teilnahme an den Olympischen Spielen ist ein ganz, ganz großes Ziel. Es ist eine große Aufgabe", sagte Kromer. Die deutsche Mannschaft habe "keine leichte Gruppe" und mit Kroatien und Österreich "zwei Gegner vor der Brust, gegen die wir bei der EM im Januar nicht gewinnen konnten". Gegen Österreich hatte die DHB-Auswahl remis gespielt (22:22), gegen Kroatien 24:30 verloren.

Vor allem für Gislason geht es in den kommenden Tagen um Alles oder Nichts. Sein kürzlich bis 2027 verlängerter Vertrag gilt nur, wenn er die Qualifikation für Paris schafft.

