NDR-Sport Niedersachsenderby mit Gästefans - und viel Platz im Auswärtsblock

Fans von Eintracht Braunschweig dürfen zum Gastspiel der 2. Fußball-Bundesliga in Hannover ins Stadion. Allerdings hat die Polizei Hannover das Kontingent für Gästefans um 40 Prozent reduziert.

Das Niedersachsenderby kann dadurch vor bis zu 2.541 Fans ausgetragen werden. "Aufgrund der Gewalttaten bei den vergangenen Derbys sowie der gegenwärtigen Gefahr aufgrund der Rivalität der Fanlager" sei die Begrenzung des Ticketkontingents für Gästefans ein Instrument, um die Sicherheit für Fans im Stadion zu erhöhen, sagte Polizeivizepräsident Thorsten Massinger am Montag. Die Polizei begründet die Verfügung auch mit einer Vielzahl von körperlichen Auseinandersetzungen, Sachbeschädigungen und massivem Einsatz von Pyrotechnik durch beide Fanlager bei Derbys in der jüngeren Vergangenheit.

Genauer Spieltermin steht noch nicht fest

Bereits beim Hinspiel der 2. Fußball-Bundesliga in Braunschweig war das Ticketkontingent um 40 Prozent reduziert worden. Das Spiel in Hannover wird am 8. oder 9. März ausgetragen. Den genauen Spieltermin wird die Deutsche Fußball Liga am Ende dieser Woche bekanntgeben. Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens (SPD) hatte nach Ausschreitungen beim Niedersachsenderby im vergangenen Jahr einen Ausschluss von Gästefans gefordert.

