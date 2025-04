NDR-Sport Mitten im Abstiegskampf: Holstein Kiel verlängert mit Trainer Rapp Stand: 02.04.2025 12:30 Uhr

Marcel Rapp wird Trainer von Fußball-Bundesligist Holstein Kiel bleiben - egal, wie die Saison ausgeht. Die "Störche" gaben am Dienstag die Vertragsverlängerung mit dem 45-Jährigen bekannt. Aktuell ist Kiel Tabellenletzter.

Der Vertrag des Cheftrainers wäre ohnehin erst im Sommer 2026 ausgelaufen, nun wurde er vorzeitig um zwei weitere Jahre verlängert. "Wir sind voll und ganz überzeugt, dass er der richtige Trainer für die KSV ist und den Verein durch ruhige See, aber genauso entschlossen durch stürmische Zeiten führen und weiterhin mit einem klaren Plan vorweggehen wird", erklärte Geschäftsführer Carsten Wehlmann: "Marcel Rapp arbeitet seit jetzt dreieinhalb Jahren sehr erfolgreich bei Holstein Kiel. Er hat eine klare Idee von Fußball, ist extrem akribisch und identifiziert sich voll und ganz mit dem Weg, den wir hier seit vielen Jahren leben."

Rapp, der aus dem badischen Pforzheim stammt, ist seit Anfang Oktober 2021 Coach der Schleswig-Holsteiner - und führte den Club im vergangenen Jahr erstmals in dessen Geschichte in die Bundesliga. Dass es dort nur um den Klassenerhalt gehen würde, war allen Beteiligten von Beginn an klar. Sieben Spieltage vor dem Saisonende hat die KSV fünf Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Aktuell herrschen also eher die beschriebenen stürmischen Zeiten.

Rapp will "ganze Energie einsetzen"

"Wir befinden uns aktuell auf einer spannenden und herausfordernden Reise, die noch lange nicht zu Ende ist", sagte Rapp bei seiner Vertragsverlängerung. "Ich möchte aus voller Überzeugung den weiteren Weg des Vereins gemeinsam mit meinem großartigen Team auch in Zukunft mitgestalten und dafür meine ganze Energie einsetzen."

Bringt die Entscheidung einen Schub im Kampf um die Klasse?

Kiel ist seine erste Station als Cheftrainer im Profifußball. Wehlmann bezeichnete die dreieinhalb Jahre, die Rapp mittlerweile bei Holstein Kiel tätig ist, als "sehr erfolgreich". Das Zeichen für Kontinuität soll einen zusätzlichen Schub im Saisonendspurt bringen.

Zuletzt hat die KSV dreimal in Folge nicht gewonnen. Besonders das 0:3 gegen Werder Bremen am vergangenen Wochenende tat weh. Weiter geht es am Sonnabend (15.30 Uhr/im NDR Livecenter) beim 1. FSV Mainz 05. Am 12. April empfangen die "Störche" dann mit dem FC St. Pauli einen direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt.

Dieses Thema im Programm:

Sport aktuell | 02.04.2025 | 12:17 Uhr