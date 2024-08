NDR-Sport Mit Kokain erwischt: Hamburger Hockey-Neuzugang Craig entschuldigt sich Stand: 08.08.2024 12:44 Uhr

Der australische Hockeyspieler Tom Craig hat sich nach seinem mutmaßlichen Kokain-Kauf bei Olympia in Paris entschuldigt. Der 28-Jährige soll in der kommenden Saison beim Hamburger Polo Club in der Bundesliga auflaufen - er war im Juli als Neuzugang vorgestellt worden.

Craig trat am Donnerstag reumütig vor die Mikrofone. "Ich habe einen schrecklichen Fehler begangen und übernehme die volle Verantwortung für mein Handeln", sagte der australische Hockeyspieler laut australischer Medien (Fox Sports) in einem Statement.

Der 28-Jährige, der in der kommenden Saison für den Hamburger Polo Club in der Hockey-Bundesliga spielen soll, ist zwar am Mittwochabend wieder freigelassen worden und muss offenbar keine strafrechtliche Verfolgung befürchten - Craig erhielt von einem Richter lediglich eine Verwarnung. Sein Olympia-Abenteuer, das sportlich im Viertelfinale geendet war, ist aber abrupt vorbei.

Und der Ruf des erfahrenen Mittelfeldspielers hat Kratzer bekommen. Anna Meares, Chef de Mission des australischen Olympia-Komitees, bot Craig Hilfe an, so er diese benötige. Sie teilte aber auch mit, dass das Verhalten des Silbermedaillengewinners von Tokio nicht zu dulden sei: "Er ist eine gute Person, die ein schlechtes Urteilsvermögen gezeigt hat", es müsse "Konsequenzen für Entscheidungen wie diese geben".

Craig sei bereits aus dem Olympischen Dorf ausgezogen, "und nach meiner Kenntnis wird er auch nicht für die Schlussfeier zurückkehren. Er würde auch nicht daran teilnehmen dürfen."

Craig, der beim Zugriff der Polizei etwa ein Gramm der Droge bei sich gehabt haben soll, bat unterdessen um Entschuldigung. "Meine Handlungen sind meine eigenen und spiegeln in keiner Weise die Werte meiner Familie, meiner Teamkollegen, meiner Freunde, meines Sports und des australischen Olympiateams wider", sagte er: "Ich habe Sie alle in Verlegenheit gebracht. Es tut mir aufrichtig leid."

Der Hamburger Polo Club reagierte in einem Statement auf den Vorfall und äußerte, "dass für uns bis auf Weiteres die Unschuldsvermutung gilt. Seine Unschuld vorausgesetzt, freuen wir uns nach wie vor darauf, dass Tom Craig in der kommenden Saison für den Hamburger Polo Club spielt". Der Club werde "die weiteren Entwicklungen abwarten und mit der Situation verantwortungsvoll umgehen", hieß es in der Mitteilung.

Der Hamburger Polo Club startet am 7. September mit einem Heimspiel gegen den Münchner SC in die neue Bundesliga-Saison.

