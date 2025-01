NDR-Sport Medien: Torhüterin Frohms verlässt den VfL Wolfsburg nach der Saison Stand: 24.01.2025 10:55 Uhr

Der VfL Wolfsburg muss nach der Saison offenbar einen schwerwiegenden personellen Abgang verkraften: Stammkeeperin Merle Frohms wird ihren Vertrag wohl nicht verlängern und die "Wölfinnen" nach drei Jahren als Nummer eins verlassen.

Wohin es die ehemalige Nationaltorhüterin zieht, steht noch nicht fest. Nach übereinstimmenden Medienberichten strebt die 29-Jährige jedoch einen Wechsel ins Ausland an. Der VfL hat den Abgang noch nicht offiziell bestätigt.

"Ich bin in Wolfsburg super zufrieden, und da muss ein Angebot schon sehr, sehr gut sein, damit ich bereit bin aufzugeben, was ich hier habe", hatte sie im vergangenen November gesagt.

Nachfolgerin aus dem Nationalteam?

Der "kicker" nennt als mögliche Nachfolgerinnen die Nationalspielerinnen Sophia Winkler von der SGS Essen und Stina Johannes von Eintracht Frankfurt.

Frohms selbst war Anfang September des vergangenen Jahres nach 52 Länderspielen überraschend aus dem DFB-Team zurückgetreten. Bei den Olympischen Spielen zuvor in Paris, bei denen Deutschland Bronze gewann, hatte der damalige Bundestrainer Horst Hrubesch ihrer Konkurrentin Ann-Katrin Berger den Vorzug gegeben.

Karriere mit klarem Plan

Bisher folgte Frohms' Karriere einem klaren Plan. Weil in Wolfsburg für die gebürtige Cellerin einst kein Weg an Almuth Schult vorbeiführte, wechselte sie zunächst zum SC Freiburg. Im Breisgau erarbeitete sie sich in zwei Jahren als Bundesliga-Stammkeeperin einen sehr guten Ruf.

Den nächsten Karriereschritt machte sie bei Eintracht Frankfurt. 2022 kehrte sie dann als Schults Nachfolgerin nach Wolfsburg zurück.

Wechsel nach England oder in die USA?

Frohms hat neben der Fußball-Karriere bereits eine Ausbildung zur Industriekauffrau absolviert. Ein BWL-Fernstudium soll sie auf die Zeit danach vorbereiten.

Aber bis zum Ende ihrer Laufbahn dürfte sie noch einige Jahre vor sich haben. Und jetzt steht offenbar ein - sicher auch finanziell lukrativer - großer Schritt an. Mögliche Ziele könnten ein Top-Club in Europa, aber auch ein Team in den USA sein.

