3. Liga Sieg gegen 1860 München - Hansa Rostock bleibt oben dran Stand: 25.04.2025 20:53 Uhr

Hansa Rostocks Fußballer haben das Verfolgerduell in der 3. Liga gewonnen und dürfen weiter vom Zweitliga-Aufstieg träumen. Durch den 1:0 (0:0)-Erfolg gegen 1860 München am Freitagabend kletterten die Norddeutschen auf Rang fünf.

Von Johannes Freytag

Felix Ruschkes Distanztreffer entschied die Partie, der lange die Torraumszenen fehlten, weil beide Mannschaften gut verteidigten. Die Mannschaft von Hansa-Trainer Daniel Brinkmann drehte aber vor allem in der zweiten Hälfte immer mehr auf und hatte gegen Ende der Partie weitere Treffer auf dem Fuß. Die "Löwen", die zuvor viermal in Folge gewonnen hatten, zeigten insgesamt eine enttäuschende Offensivleistung.

Hansa lieferte damit die perfekte Antwort auf das beim 0:4 in Bielefeld und wahrte seine Chance im Aufstiegsrennen - vier Punkte Rückstand haben die Mecklenburger nur noch auf den Relegationsrang. Und sie haben noch das Nachholspiel bei der bereits als Absteiger feststehehenden SpVgg Unterhaching in der Hinterhand.

Am Donnerstag folgt für die "Kogge" das Landespokal-Halbfinale beim FC Schönberg 95, drei Tage später (3. Mai, 14 Uhr, im NDR Livecenter) geht es in der 3. Liga mit dem Spiel beim SV Sandhausen weiter. Am 7. Mai reist das Team dann nach Unterhaching.

Uphoff fit, wenig Torraumszenen

Die Rostocker begannen im ausverkauften Ostseestadion mit der gleichen Startelf wie in Bielefeld - Stammkeeper Benjamin Uphoff, der in der Partie eine Gehirnerschütterung erlitten hatte, konnte spielen. Eine Abtastphase gab es zwischen Hansa und 1860 nicht, beide Mannschaften zeigten Tempofußball und Zug zum Tor.

Die erste Top-Gelegenheit hatten die Gäste: Nach einem schnellen Konter wurde es im Rostocker Strafraum unübersichtlich, den Schuss aufs lange Eck von Tim Danhof klärte schließlich Franz Pfanne kurz vor der Linie (5.). Erst nach einer Viertelstunde wurde es etwas ruhiger, die Defensivreihen standen auf beiden Seiten sicher und ließen nichts zu.

Hansa druckvoller, aber ohne Präzision

Pfannes Distanzschuss aus rund 30 Metern, der knapp links am Gästetor vorbeiflog, war der erste Abschluss der Hausherren (26.) und läutete eine dominante Hansa-Phase ein. Doch mehr als ein Schlenzer von Benno Dietze neben das Tor (31.) sprang bis zur Pause nicht heraus.

Ruschke mit Traumtor

Das änderte sich kurz nach Wiederanpfiff: Dietze bediente Ruschke, der kurz vor der Strafraumkante einfach mal abzog - 1860-Keeper Marco Hiller streckte sich vergebens, die Gastgeber führten mit 1:0 (48.). Nun lief das Spiel der Hanseaaten: Adrien Lebeau schickte Sigurd Haugen auf die Reise, im allerletzten Moment grätschte ihm Jesper Verlaat den Ball vom Fuß (57.). Der überragende "Löwen"-Kapitän war auch gegen den einschussbereiten Christian Kinsombi zur Stelle (63.).

Die beiden Szenen waren jedoch auch exemplarisch für das Gesamt-Geschehen auf dem Rasen. Hansa hatte zwar deutlich mehr Ballbesitz, erspielte sich aber kaum wirklich gefährliche Torabschlüsse. Erst in der 82. Minute lag der zweite Rostocker Treffer in der Luft: Lebeau flankte butterweich auf Tim Krohn, dessen Kopfball aus wenigen Metern Hiller stark über die Latte lenkte. Dietze traf kurz darauf nur den Pfosten (86.).

Gelb-Rot für Münchens Jacobsen

In der 88. Minute sah Münchens Thore Jacobsen Gelb-Rot, in Überzahl brachten die Gastgeber den verdienten Sieg nach Hause und sorgten nebenbei dafür, dass Ex-Hansa-Coach Patrick Glöckner weiterhin im Ostseestadion ohne Sieg ist. Während seiner Zeit in Rostock (November 2022 bis März 2023) waren ihm lediglich zwei Heim-Remis gelungen...

Spielstatistik FC Hansa Rostock - TSV 1860 München

35.Spieltag, 25.04.2025 19:00 Uhr

FC Hansa Rostock 1 TSV 1860 München 0

Tore:

1:0 Ruschke (48.)

FC Hansa Rostock: Uphoff - Pfanne, Gürleyen, Rossipal - Mejdr, Dietze (90.+1 Gebuhr), M. Schuster, Ruschke - Lebeau (84. Suso), C. Kinsombi (84. Harenbrock) - Haugen (72. Krohn)

TSV 1860 München: Hiller - Danhof (46. Reich), Verlaat, Dulic, Lucoqui (83. Gevorgyan) - Deniz (66. Frey), T. Jacobsen - Kozuki (66. Kwadwo), Guttau - Abiama, Hobsch (66. Wolfram)

Zuschauer: 26067

