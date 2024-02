NDR-Sport Last-Minute-Remis in Nürnberg - VfL Osnabrück zeigt Moral Stand: 03.02.2024 15:06 Uhr

Ein Punkt für die VfL-Hoffnung! Mit großer Moral und einer guten Leistung hat sich Osnabrück am Sonnabend ein 2:2 (1:1) beim 1. FC Nürnberg erkämpft. Für das Zweitliga-Schlusslicht aber eigentlich zu wenig.

Von Matthias Heidrich

In der dritten Minute der Nachspielzeit ließ Kwasi Okyere Wriedt mit dem 2:2 die Osnabrücker jubeln. Die spektakulärste Szene hielt das Spiel aber in der letzten Sekunde parat. Lukas Schleimer zog ab und der Ball war schon fast im VfL-Tor und der 3:2-Sieg Nürnbergs perfekt. Doch Christian Joe Conteh war zur Stelle, kratzte das Spielgerät mit einer Grätsche noch von der Linie und rettete den "Lila-Weißen" den hochverdienten Punkt.

Mit mehr Effizienz wäre für die Mannschaft von Trainer Uwe Koschinat, die ihren letzten Sieg Ende September gegen den HSV (2:1) gefeiert hat, noch mehr drin gewesen. So war es nur ein Punkt beim "Club", für den das 18 Jahre alte Talent Can Uzun beide Tore markierte. Erik Engelhardt hatte zwischenzeitlich für Osnabrück ausgeglichen.

Nürnbergs Uzun nicht zu halten

Nürnberg begann forsch und dominant. Die Niedersachsen waren in einigen Aktionen einfach nicht gedankenschnell genug und in der 17. Minute schaltete die komplette Osnabrücker Abwehr auf Schlafmodus. Uzun konnte völlig ungehindert aufs Tor der Gäste zudribbeln und in gebührendem Abstand umringt von vier VfL-Profis flach ins Eck zum 1:0 für die Franken abschließen.

Engelhardt vollendet schönen VfL-Angriff

Der "Club" verpasste es allerdings nachzulegen und Osnabrück schlug mit dem ersten gelungenen Angriff zurück. Athanasios Androutsos setzte mit einem schönen Pass in die Tiefe Conteh in Szene. Der legte mustergültig quer und Engelhardt brauchte nur noch einzuschieben - 1:1 (43.).

Aber Nürnberg hatte ja Uzun. Nach dem Seitenwechsel war der 18-Jährige von der VfL-Abwehr erneut nicht zu halten und brachte die Gastgeber mit seinem zweiten Treffer wieder in Führung (51.).

Wriedt und Conteh retten Osnabrück einen Punkt

Die Niedersachsen hielten allerdings dagegen, waren aber nicht effektiv genug. Lukas Kunze hätte frei vor FCN-Torwart Carl Klaus das 2:2 machen müssen (59.). Pech kam für die Gäste auch noch dazu. Jannes Wulff jagte den Ball in der 72. Minute nur an die Latte.

Koschinat wechselte alle Offensivkräfte ein, die er hatte. Eben auch Wriedt, der in der Nachspielzeit zum umjubelten Ausgleich abstaubte. In Conteh hatten die Osnabrücker aber auch einen zweiten Helden an diesem Tag.

Spielstatistik 1. FC Nürnberg - VfL Osnabrück

20.Spieltag, 03.02.2024 13:00 Uhr

1. FC Nürnberg 2 VfL Osnabrück 2

Tore:

1:0 Uzun (17.)

Uzun (17.) 1:1 E. Engelhardt (41.)

E. Engelhardt (41.) 2:1 Uzun (51.)

Uzun (51.) 2:2 Wriedt (90. +3)

1. FC Nürnberg: C. Klaus - Gyamerah, Márquez (77. Gürleyen), Horn, Brown - Flick - Castrop, Uzun (88. Hübner) - B. Goller (66. Schleimer), Andersson, Okunuki (66. Wekesser)

VfL Osnabrück: Kühn - Androutsos (88. Wriedt), Gyamfi, Diakhite, Kleinhansl (89. Wiemann) - Cuisance, Gnaase (88. Lobinger), L. Kunze (66. Wulff) - C. Conteh, E. Engelhardt, Niemann (66. Goiginger)

Zuschauer: 25335

