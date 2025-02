NDR-Sport Kinsombi bricht den Bann: Hansa Rostock siegt bei Dortmund II Stand: 01.02.2025 16:05 Uhr

Fußball-Drittligist Hansa Rostock ist die erhoffte Reaktion auf die Heimpleite gegen Wehen Wiesbaden gelungen. Die Ostseestädter gewannen am Sonnabend mit 2:0 (0:0) bei Borussia Dortmund II. Joker Christian Kinsombi legte mit seinem Tor die Basis für den Erfolg.

Von Christian Görtzen

Es war ein hartes Stück Arbeit für die Mannschaft von Hansa-Trainer Daniel Brinkmann. Durch eine schwache Chancenverwertung hatten sich die Norddeutschen das Leben im Stadion Rote Erde aber auch selbst schwer gemacht. Zum gefeierten Mann der Gäste avancierte Kinsombi, der in der 64. Minute zu seinem 70. Drittliga-Einsatz kam und nur zwei Minuten später die Führung markierte.

Für den FC Hansa geht es durch diesen Erfolg am 22. Spieltag mit jetzt 34 Punkten auf den siebten Tabellenrang hoch.

Hansa zunächst im Glück,...

Brinkmann hatte im Vergleich zum enttäuschenden Heimauftritt gegen den SV Wehen Wiesbaden (1:4) seine Startelf auf drei Positionen neu besetzt. King Manu (Gelb-Rot-Sperre) stand ebenso wenig im Kader wie Top-Stürmer Sigurd Haugen (krank), zudem nahm Kevin Schumacher auf der Ersatzbank Platz. Kapitän Franz Pfanne, der im vergangenen Sommer von Dortmund II an die Ostsee gekommen war, kehrte nach seiner Gelb-Sperre in die Anfangsformation zurück, auch Nils Fröling und Jan Mejdr spielten von Beginn an.

Der Anfang der Partie wäre aus Sicht der Norddeutschen beinahe sehr schlecht verlaufen. Schon in der zweiten Minute hatten die Dortmunder eine Top-Chance. Einen Schuss von Ayman Azhil konnte Hansa-Verteidiger Alexander Rossipal blocken. BVB-Angreifer Jordi Paulina war danach so überrascht, dass er die Kugel nicht im Gäste-Tor unterbrachte.

...dann aber mit Chancen zuhauf

Nach einer interessanten Anfangsviertelstunde, in der auch die Mecklenburger zu Gelegenheiten kamen, waren sie es in der 21. Minute, die dem Führungstor ganz nahekamen. Einen Schlenzer von Adrien Lebeau aus 17 Metern lenkte Dortmunds Keeper Marcel Lotka mit den Fingerspitzen an die Latte. Bald darauf fehlte bei einem Flachschuss von Hansa-Mittelfeldspieler Cedric Harenbrock nur wenig (30.), zudem scheiterte Fröling an Lotka (37.).

Rostocker scheitern immer wieder an Keeper Lotka

Die Rostocker waren längst die klar bestimmende Mannschaft, die den Ball gut durch die eigenen Reihen laufen ließ, die aber dabei das Toreschießen vergaß. Fröling und Ryan Naderi scheiterten an Lotka (45.). Allerdings hatten die Norddeutschen auch Glück, dass Paulina zuvor den BVB II nicht in Führung gebracht hatte (44.). Schließlich ging es mit einem 0:0 in die Pause.

Nach Joker-Zusammenspiel: Kinsombi bringt FCH in Führung

In Hälfte zwei das gleiche Bild: Rostock rannte an, ließ aber weiterhin die Chancen aus. Harenbrock hatte in kurzer Abfolge zwei Möglichkeiten (48., 49.). Allerdings gab es auch immer wieder Schreckmomente in der Defensive: Paulina hatte zum dritten Mal das 1:0 auf dem Fuß, er scheiterte in der 55. Minute aber am gut reagierenden Hansa-Keeper Benjamin Uphoff.

Nach gut einer Stunde bewies Brinkmann ein glückliches Händchen: Er brachte in der 64. Minute Kinsombi für Harenbrock, und der Jocker stach umgehend. Nach Steilpass von Benno Dietze, der ebenfalls kurz zuvor in die Partie gekommen war, erzielte Kinsombi mit einem Flachschuss ins kurze Eck zum 1:0 für den FCH (66.).

Fröling macht für Hansa mit dem 2:0 alles klar

Es war ein Wirkungstreffer für die Westfalen. Von Dortmund kam im weiteren Verlauf der Partie kaum noch etwas. Die Mecklenburger hatten alles im Griff und machten in der 89. Minute durch Fröling alles klar: Er überwand mit einem Flachschuss Lotka zum 2:0. Der ebenfalls eingewechselte Tim Krohn hätte fast sogar noch für das 3:0 gesorgt, er traf in der vierten Minute der Nachspielzeit aber nur den Pfosten.

Spielstatistik Borussia Dortmund II - FC Hansa Rostock

22.Spieltag, 01.02.2025 14:00 Uhr

Borussia Dortmund II 0 FC Hansa Rostock 2

Tore:

0:1 C. Kinsombi (66.)

C. Kinsombi (66.) 0:2 Fröling (89.)

Borussia Dortmund II: Lotka - Krewsun, Hüning, Lührs, Mogultay - Azhil (85. Besong), Roggow - Eberwein - Wätjen (79. Diallo), Paulina (64. Elongo-Yombo), Drakas (64. Foti)

FC Hansa Rostock: Uphoff - Pfanne, Gürleyen (76. Schumacher), Mejdr - Neidhart, Harenbrock (64. C. Kinsombi), M. Schuster, Rossipal - Lebeau (64. Dietze), Fröling (90.+1 Suso) - Naderi (90.+2 Krohn)

Zuschauer: 3500

