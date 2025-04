NDR-Sport Kampf, Krampf und frühe Tore: Braunschweig mit Remis in Regensburg Stand: 26.04.2025 14:52 Uhr

Eintracht Braunschweig hat im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga einen weiteren Zähler für den Klassenerhalt geholt. Die Mannschaft von Trainer Daniel Scherning spielte am Sonnabend beim Tabellenletzten SSV Jahn Regensburg 1:1 (1:1) und ist damit seit fünf Liga-Partien ungeschlagen.

Von Tobias Knaack

In einer kampfbetonten, aber weitgehend niveauarmen Begegnung erzielten Robin Ziegele für Regensburg (4.) und Jannis Nikolaou für Braunschweig (6.) in einer furiosen Anfangsphase die beiden Tore des Tages. Je länger das Spiel allerdings dauerte, desto zerfahrener wurde es.

Auch wenn die Siegesserie nach zuvor drei Erfolgen über die Top-Teams Paderborn, HSV und Kaiserslautern in Regensburg gerissen ist, können die "Löwen" mit der Punkteteilung deutlich besser leben, haben sie im direkten Duell mit dem Tabellenletzten doch sicher gestellt, von diesem nicht mehr überholt werden zu können.

Die Niedersachsen halten im Abstiegskampf mit nun 34 Punkten weiter alle Trümpfe in der Hand: Fünf Zähler Vorsprung sind es bei noch drei Partien auf Ulm (16.) und Münster (17.). Am nächsten Sonnabend (3. Mai, 13 Uhr, im NDR Livecenter) kommt Aufstiegs-Aspirant Fortuna Düsseldorf ins Stadion an der Hamburger Straße.

Eintracht-Profi Nikolaou kontert Ziegele

Wahrscheinlich waren noch nicht alle Fans im Stadion, da stand es schon 1:1 - und beide Tore fielen nach einem ähnlichen Muster: Standard, Torhüter-Abklatscher, Abstauber-Treffer eines Verteidigers. Den Anfang machte SSV-Abwehrspieler Ziegele. Er schob den Ball aus kurzer Distanz über die Linie, nachdem BTSV-Keeper Ron-Thorben Hoffmann einen Kopfball des Ex-Hannoveraners Sebastian Ernst nur kurzfristig entschärfen konnte (4.).

Auf der anderen Seite knallte Rayan Philippe einen Freistoß aus rund 20 Metern einfach mal drauf, der ehemalige HSV-Schlussmann Julian Pollersbeck ließ den Ball nach vorne prallen. Nikolaou schaltete schneller als alle Regensburger und grätschte den Ball ins Netz (6.).

Di Michele Sanchez verpasst das 2:1

Und es ging zunächst in hoher Taktzahl weiter: Bryan Anthony Hein (15.) und Noah Ganaus (23.) vergaben die erneute Führung für den Jahn, Kevin Ehlers verpasste zwischendurch das 2:1 für die Gäste (16.). Unterhaltsam war die Partie in den ersten 25 Minuten allemal, wenngleich die meisten gefährlichen Szenen aus Unaufmerksamkeiten der beiden Teams resultierten.

Je länger das Spiel allerdings dauerte, desto zäher wurde es. Zweikämpfe und Fouls dominierten das Bild. Florian Ballas per Kopf für den Jahn (35.) und Fabio di Michele Sanchez für das Scherning-Team (38.) vergaben die letzten Chancen des ersten Durchgangs. Speziell der Braunschweiger hätte mehr aus seiner Gelegenheit machen müssen, als er alleine auf Pollersbeck zulief, aber erst an Tempo und dann an Mut verlor. Sein Schuss geriet zu einer schärferen Rückgabe.

Eintracht zu ungenau im Umschaltspiel

Was zu diesem Zeitpunkt keiner wissen konnte: Es waren die letzten ernstzunehmenden Gelegenheiten der Partie. Denn das generelle Bild der letzten 20 Minuten von Durchgang eins setzte sich im zweiten Abschnitt nahtlos fort. Nein, eigentlich wurde es noch schlimmer. Der SSV wollte, konnte aber nicht. Der BTSV musste nicht - und machte auch nichts. Zumindest nach vorne.

In der Defensive agierten die Niedersachsen in der zweiten Hälfte zumindest äußerst souverän und ließen bis auf vereinzelte, aber harmlose Distanzschüsse nichts mehr zu. Nach vorne aber agierten sie in den Umschaltmomenten viel zu ungenau und inkonsequent. So blieb es beim liestungsgerechten Remis, mit dem die Eintracht deutlich besser leben kann.

Spielstatistik Jahn Regensburg - Eintracht Braunschweig

31.Spieltag, 26.04.2025 13:00 Uhr

Jahn Regensburg 1 Eintracht Braunschweig 1

Tore:

1:0 Ziegele (4.)

Ziegele (4.) 1:1 Nikolaou (6.)

Jahn Regensburg: Pollersbeck - Wurm, Ballas, Ziegele - S. Ernst (79. Suhonen), Handwerker - Pröger, Kühlwetter (84. E. Huth), Hein (65. Viet) - Ganaus, Adamjan (65. Hottmann)

Eintracht Braunschweig: R.-T. Hoffmann - Ehlers (46. Bicakcic), Köhler, Nikolaou - Rittmüller (75. F. Kaufmann), Krauße, Di Michele Sanchez - Gómez (60. Marie), Baas (85. Polter) - Philippe, Tachie (46. Szabó)

Zuschauer: 13773

