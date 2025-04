NDR-Sport Kämpferischer VfL Osnabrück trotzt Saarbrücken einen Punkt ab Stand: 05.04.2025 16:20 Uhr

Nach dem Heimsieg gegen 1860 München hat der VfL Osnabrück nachgelegt. Die Niedersachsen erarbeiteten sich am Sonnabend beim Aufstiegsaspiranten 1. FC Saarbrücken ein verdientes 1:1 (0:1) und kommen dem Drittliga-Klassenerhalt näher.

Von Matthias Heidrich

Mit nunmehr 39 Punkten hat der Tabellen-13. gute Aussichten, auch in der kommenden Saison drittklassig zu sein. In der vergangenen Spielzeit reichten 41 Zähler zum Klassenerhalt, die drei Jahre zuvor gar nur 38 Punkte. Ein paar Pünktchen wird die Mannschaft von Trainer Marco Antwerpen in den verbleibenden sieben Partien aber noch einfahren müssen. Die nächste Möglichkeit dazu bietet sich bereits am Mittwoch (19 Uhr, im NDR Livecenter) mit dem Heimspiel gegen den Nordrivalen Hansa Rostock.

VfL-Trainer Antwerpen: "Jeder Punkt hilft weiter"

"Wir hatten noch richtig gute Konterchancen, die wir nicht so gut ausgespielt haben. Aber fußballerisch waren wir meiner Meinung nach die bessere Mannschaft", sagte VfL-Coach Antwerpen. "Wir sind weiter im Kampf um den Klassenerhalt. Da hilft natürlich jeder Punkt weiter."

Osnabrück startet gut, dann trifft Multhaup

Die Osnabrücker fanden gut in Partie, hatten das Geschehen zunächst im Griff. Mit etwas mehr Präsision wäre sogar die Führung drin gewesen. In der neunten Minute war Bryang Kayo nach einem schönen Steckpass durch, umkurvte Saarbrückens Torwart Phillip Menzel, verfehlte aber aus spitzem Winkel das Tor. Die Gastgeber brachten wenig zustande, waren beim ersten dicken Fehler der VfL-Defensive aber zur Stelle. Niklas Kölle legte den Ball unfreiwillig mit der Brust genau in den Lauf von Maurice Multhaup und der Ex-Osnabrücker traf zum 1:0 für die Hausherren (30.).

Müller köpft den VfL-Ausgleich - Jonsson rettet den Punkt

Nach der Pause hatten die Niedersachsen Glück, dass Lasse Wilhelm frei vor Lukas Jonsson nur den VfL-Torwart anschoss (61.). Das hätte das 2:0 für die Gastgeber sein müssen. So aber nutzten die Osnabrücker die Gunst der Stunde und kamen nach einer Ecke zurück ins Spiel - Jannik Müller traf per Kopfball zum 1:1 (65.). Auf der anderen Seite verpasste Saarbrückens Stefan Feiertag (78.) mit dem Kopf die erneute Führung, ehe Simon Stehle in der Nachspielzeit vollkommen frei vor Jonsson auftauchte. Doch der VfL-Keeper rettete in höchster Not und hielt den verdienten Punkt für Osnabrück fest.

Spielstatistik 1. FC Saarbrücken - VfL Osnabrück

31.Spieltag, 05.04.2025 14:00 Uhr

1. FC Saarbrücken 1 VfL Osnabrück 1

Tore:

1:0 Multhaup (29.)

Multhaup (29.) 1:1 Ja. Müller (66.)

1. FC Saarbrücken: Menzel - Fahrner, Sonnenberg (75. Thoelke), Bichsel, Rizzuto (46. Wilhelm) - Sontheimer - Krahn, Vasiliadis (74. F. Krüger) - Multhaup (64. Stehle), Feiertag (79. Brünker), Rabihic

VfL Osnabrück: Jonsson - Gyamfi, Ja. Müller, Wiemann - Semic (79. Niehoff), Amoako, N. Kölle (79. Badjie) - Gnaase (63. B. Manu), Kayo (72. Henning) - Simakala (63. Ma. Müller), Kehl

Zuschauer: 13147

