Neuer Tabellenführer HSV siegt in Unterzahl bei Hannover 96

Der HSV hat die Tabellenführung in der 2. Liga verteidigt. Am Sonnabend gewannen die Hamburger in Unterzahl bei Hannover 96 mit 1:0 (0:0) - und fügten den Niedersachsen die erste Saisonniederlage zu.

Von Tobias Knaack

Der gefeierte Held aus Sicht der Hanseaten war Bakery Jatta, der in der 69. Minute mit einem satten Flachschuss den Treffer des Tages erzielte. Eine gute Viertelstunde zuvor war Innenverteidiger Guilherme Ramos nach einer Notbremse gegen 96-Stürmer Nicolo Tresoldi vom Platz geflogen (53.). Für die Hanseaten war es der dritte Sieg im vierten Spiel. Mit jetzt zehn Punkten ist es der beste Saisonstart für die Mannschaft von Trainer Tim Walter unter seiner Leitung. HSV-Abwehrspieler Miro Muheim war nach dem Spiel "überwältigt. Es war unfassbar geil, wie die Mannschaft verteidigt hat."

Torhüter Daniel Heuer Fernandes freute sich darüber, "wie wir das heute angenommen haben, mit einer Konsequenz und einer Geilheit alles wegzuverteidigen. Da haben wir als Mannschaft einen Step gemacht, das über die Ziellinie zu bringen."

"Du darfst eigentlich nach so einem Spiel nicht mit leeren Händen dastehen."

— Hannovers Torwart Ron-Robert Zieler

Auf der Gegenseite zeigte sich Hannovers Keeper Ron-Robert Zieler nach der knappen Niederlage enttäuscht: "Wir haben dem HSV heute alles abverlangt, haben eine richtig gute Partie abgeliefert. Du darfst eigentlich nach so einem Spiel nicht mit leeren Händen dastehen."

Hannover gelang es durch aggressives Spiel gegen den Ball vom Start weg, das Kombinationsspiel des HSV zu stören. Nach neun Minuten konnten sich die Gäste dem Druck der Niedersachsen erstmals spielerisch entziehen und prompt wurde es gefährlich: Über Ludovit Reis landete der Ball bei Jean-Luc Dompé, dessen Hereingabe Ransford Königsdörffer in der Mitte knapp verpasste. Sechs Minuten später hatte Stürmer Robert Glatzel mit einem Drehschuss die nächste Hamburger Chance.

Hannover griffiger, HSV mit besseren Torchancen

Die Gastgeber aber wirkten griffiger. Enzo Leopold prüfte Daniel Heuer Fernandes im HSV-Tor mit einem tückischen Freistoß (22.). Die Gäste spielten - wie schon bei der ersten Auswärtspartie der Saison in Karlsruhe - etwas fahrig und hätten dennoch in Führung gehen können. Reis eroberte einen Ball, scheiterte aus 16 Metern aber an 96-Schlussmann Zieler. Den Nachschuss von Glatzel klärte Verteidiger Phil Neumann für seinen bereits geschlagenen Keeper (34.).

Die beste Hamburger Chance des ersten Durchgangs zwei Minuten später: Königsdörffer köpfte eine Dompé-Flanke knapp vorbei. Jetzt ging es hin und her: Auf der Gegenseite lenkte Heuer Fernandes eine Bogenlampe von Tresoldi an die Latte (40.) und hielt gegen Derrick Köhn (45.+3). Das Ende eines torlosen, aber temporeichen und hochintensiven ersten Durchgangs.

Ramos sieht Rot, Jatta trifft in Unterzahl

Sechs Minuten nach Wiederanpfiff die nächste Chance für Königsdörffer. Marcel Halstenberg blockte stark. Der 96-Innenverteidiger machte ohnehin ein gutes Spiel. Mit langen Bällen setzte er seine Mitspieler immer wieder in Szene - und die Hamburger Defensive unter Druck. In der 53. Minute entwischte Tresoldi nach einem solchen Pass Ramos, der sich nur noch mit einem Foul zu helfen wusste - Rot.

Und fast hätten die Niedersachsen aus der numerischen Überzahl umgehend Kapital geschlagen. Tresoldi aber war zum zweiten Mal am Abend im Latten-Pech (59.). Und die Hamburger? Verteidigten konsequent und konterten sich schön zur Führung in Unterzahl: Glatzel holte einen hohen Ball technisch stark herunter und über Reis kam der Ball zu Jatta, der wuchtig aus 17 Metern flach ins Eck traf (69.).

Hannover fällt nichts mehr ein, HSV verteidigt souverän

Die Gastgeber waren geschockt, die Hanseaten unterbanden mit dicht gestaffelten Reihen tiefe Pässe - und die hohen Flanken der Niedersachsen segelten entweder ins Aus oder wurden von der Hamburger Verteidigung souverän geklärt. Und so bejubelten die Mannschaft von Trainer Walter und die rund 20.000 mitgereisten HSV-Fans einen Sieg in Unterzahl.

Spielstatistik Hannover 96 - Hamburger SV

4.Spieltag, 26.08.2023 20:30 Uhr

Hannover 96 0 Hamburger SV 1

Tore:



0:1 Jatta (69.)

Hannover 96: Zieler - Dehm, Neumann, Halstenberg, Arrey-Mbi - Leopold (71. S. Ernst), F. Kunze (76. Nielsen) - Schaub, Köhn - Tresoldi, Teuchert

Hamburger SV: Heuer Fernandes - Van der Brempt, Ramos, Hadzikadunic, Muheim - Meffert - L. Reis, Königsdörffer (81. Öztunali) - Jatta, Dompé (60. Ambrosius) - Glatzel (90.+5 Németh)

Zuschauer: 49000

