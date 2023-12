2. Fußball-Bundesliga HSV setzt auf Kontinuität - Tim Walter bleibt Trainer Stand: 22.12.2023 13:26 Uhr

Tim Walter bleibt trotz der durchwachsenen Hinrunde des HSV Trainer des Hamburger Fußball-Zweitligisten. Nach einer eingehenden Analyse des vergangenen Halbjahres sprachen die Verantwortlichen des Traditionsclubs dem 49-Jährigen das Vertrauen aus.

Das Resultat der Gespräche sei "ein mit verschiedenen Einzelmaßnahmen und konkreten Veränderungen vereinbarter Plan, der ab Trainingsbeginn 2024 in die Tat umgesetzt werden soll", teilte der HSV am Freitag mit. "Wir sind überzeugt, dass wir so die nächsten Schritte machen werden, um als Team noch stabiler, resilienter und erfolgreicher aufzutreten", wurde Direktor Profifußball Claus Costa in der Mitteilung zitiert.

Boldt: "Wertvoller Analyseprozess für uns alle"

Es handele sich dabei neben sportlichen Zielen auch um äußere Begleitumstände und leistungsfördernde Alltagsabläufe. "Daran wird jeder gemessen", so Costa. Spieler, Trainer und Staff seien gleichermaßen gefordert. Sport-Vorstand Jonas Boldt sprach von einem "wertvollen Analyseprozess für uns alle".

Boldt hatte zuletzt ein klares Bekenntnis zu Walter vermieden: "Natürlich gefällt es mir nicht, dass wir jetzt Dritter sind mit nur 31 Punkten." Die folgenden internen Diskussionen führten jedoch nicht zu einem personellen Schnitt. Der Sport-Vorstand erklärte, es sei gut gewesen, "sich nicht von Emotionen leiten zu lassen".

Walter vor seinem 100. Pflichtspiel als HSV-Trainer

Walter wird somit zum Rückrunden-Auftakt am 20. Januar (20.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) beim FC Schalke 04 zum 100. Mal in einem Pflichtspiel als HSV-Trainer an der Seitenlinie stehen. Der gebürtige Bruchsaler ist seit zweieinhalb Jahren im Amt. Zweimal scheiterte er mit dem Traditionsclub in der Relegation am Bundesliga-Aufstieg. Als aktuell Drittplatzierter droht Ihnen also der Relegations-Hattrick.

Aber nicht nur deshalb hatte es nach dem 2:0-Erfolg zum Hinrunden-Abschluss beim 1. FC Nürnberg Spekulationen um eine Ablösung des Trainers gegeben, dessen Kontrakt am Saisonende ausläuft. Viele fußballerisch unbefriedigende Vorstellungen - gerade auswärts - und die nicht zufriedenstellende Punkteausbeute hatten offenbar Zweifel aufkommen lassen, mit Walter den langersehnten Aufstieg noch schaffen zu können.

In Friedhelm Funkel sowie André Breitenreiter waren bereits mögliche Nachfolge-Kandidaten an der Elbe gehandelt worden. Nun bleibt beim HSV - zumindest auf der Trainerposition - erst einmal alles beim Alten. Die Mannschaft soll hingegen übereinstimmenden Medienberichten zufolge verstärkt werden.

"Wir haben noch Luft nach oben."

— Trainer Tim Walter

Das dürfte auch im Sinne des Trainers sein, der selbst nicht zufrieden mit der Ausbeute ist. "Wir haben noch Luft nach oben", unterstricht Walter und fügte hinzu: "Fokussiert, mit klarem Plan und neuer Energie werden wir in die Wintervorbereitung und vor allem in die zweite Halbserie gehen."

Boldts Zukunft hängt am Erfolg von Walter

Auch wenn sich Boldt nun gegen eine Demission von Walter entschieden hat, dürfte der 49-Jährige ab sofort unter besonderer Beobachtung des Vorstandes stehen. Bei einem durchaus nicht ausgeschlossenen schlechten Start in die Rückrunde, in der in Schalke, Karlsruhe, Hertha BSC und Hannover 96 gleich vier starke Gegner auf den HSV warten, könnte der Manager die Reißleine ziehen. Denn sollten die Hamburger auch im sechsten Anlauf am Aufstieg scheitern, könnten auch Boldts Tage im Volkspark gezählt sein.

