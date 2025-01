NDR-Sport Holstein Kiel blickt mit Zuversicht auf Bundesliga-Restrunde Stand: 02.01.2025 18:58 Uhr

Holstein Kiel bereitet sich mit neuem Elan und einem Neuzugang auf die Restrunde der Fußball-Bundesliga vor. Bei der KSV herrscht trotz nur acht Punkten aus den ersten 15 Partien Zuversicht, den Klassenerhalt zu schaffen.

Dick eingemummelt verfolgten am Donnerstag über 400 Zuschauer die erste öffentliche Trainingseinheit des Aufsteigers nach dem Jahrenswechsel in Kiel-Projensdorf. Die Sonne strahlte zwar mit den gut gelaunten Holstein-Kickern um die Wette, aber bei Temperaturen um drei Grad war gute Winterkleidung zumindest nicht von Nachteil für die Gesundheit der Trainingskiebitze. Die Anhänger der "Störche", darunter viele Eltern mit ihren Kindern, bekamen eine vor Tatendrang sprühende Mannschaft zu sehen, die nichts unversucht lassen will, den sofortigen Wiederabstieg zu verhindern.

Dementsprechend sehen dann auch die Vorsätze der Schützlinge von Coach Marcel Rapp für das neue Jahr aus. "Ich habe mir nur vorgenommen, dass wir als Team im neuen Jahr weiter Vollgas geben, sonst nichts Besonderes", erklärte Mittelfeld-Abräumer Nicolai Remberg dem NDR.

Rapp blickt optimistisch auf Restrunde

Am Willen hat es dem Low-Budget-Novizen in den ersten 15 Bundesliga-Partien seiner Vereinshistorie ja ohnehin nicht gemangelt. Aber die Schleswig-Holsteiner, bei denen nur wenige Akteure vor Saisonbeginn über Erstliga-Erfahrung verfügten, zahlten eben das häufig zitierte Lehrgeld. Dennoch beträgt der Rückstand der KSV auf Relegationsplatz 16 nur zwei Zähler. Rang 15, der für den direkten Ligaverbleib berechtigt, ist sechs Punkte entfernt.

Und da die Lernkurve bei seinen Spielern in den letzten Partien vor der kurzen Winterpause nach oben zeigte, gab sich Rapp äußerst optimistisch, auch in der neuen Serie Coach eines Bundesligisten zu sein: "Wenn wir unseren Weg so weitergehen, die Jungs entwickeln, dann werden wir zum Schluss die Klasse auch halten."

Slowene Zec soll Abwehr stabilisieren

Dabei mithelfen soll auch David Zec. Der Slowene wechselte aus seiner Heimat von NK Celje zu Holstein und soll der Abwehr Stabilität verleihen. Mit seinen gerade einmal 24 Jahren hat der baumlange Innenverteidiger schon einiges erlebt, spielte unter anderem in der Ukraine und Portugal.

Deutschland ist nun sein drittes Auslands-Abenteuer. Und für Zec, wie er versicherte, ein ganz besonderes: "Die Bundesliga ist eine Top-fünf-Liga. Es ist eine Ehre, hier spielen zu dürfen."

Sonntag Testspiel bei Union Berlin

Erstmals das KSV-Trikot überstreifen wird der neue Abwehrmann am Sonntag (13 Uhr), wenn das Testspiel bei Union Berlin auf dem Programm steht. Hernach bleiben den Kielern noch sechs Tage bis zum Restrunden-Auftakt mit der Begegnung beim SC Freiburg (11. Januar, 15.30 Uhr). Nur drei Tage später wartet auf Holstein und seine Fans mit dem Heimspiel gegen Borussia Dortmund (14. Januar, 18.30 Uhr) ein Saison-Höhepunkt.

