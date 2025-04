NDR-Sport Hansa Rostock verliert in Unterzahl durch Elfmeter bei Rot-Weiss Essen Stand: 06.04.2025 22:23 Uhr

Der FC Hansa Rostock hat in der 3. Liga eine äußerst bittere Niederlage kassiert. Die Mecklenburger mussten sich am Sonntagabend bei Rot-Weiss Essen nach zwischenzeitlicher 1:0-Führung mit 1:2 (1:1) geschlagen geben und spielten dabei über 60 Minuten in Unterzahl.

Von Hanno Bode

Alexander Rossipal sah wegen einer Notbremse die Rote Karte (28.). Zu diesem Zeitpunkt stand es nach Treffern von Rostocks Cedric Harenbrock (9.) und Essens Ahmet Arslan (22.) 1:1. Nach dem Platzverweis lieferten die Mecklenburger im Stadion an der Hafenstraße eine leidenschaftliche Abwehrschlacht ab. Ein umstrittener Handelfmeter, den Arslan verwandelte (80.), brachte die Elf von Coach Daniel Brinkmann letztlich um einen Punktgewinn.

Der Trainer übte nach der Partie bei "MagentaSport" harsche Kritik an Referee Martin Speckner (Runding). "Es ist unglaublich, was gegen uns gelaufen ist. Wir sind, was die Fehlentscheidungen angeht, Tabellenführer. Und diese Punkte fehlen uns", wütete der 39-Jährige: "Wir wurden da schon um den Lohn gebracht, um es mal vorsichtig zu formulieren."

Der Rostocker Rückstand auf Relegationsplatz drei, den aktuell Arminia Bielefeld belegt, beträgt nun acht Zähler. Allerdings hat Hansa noch die Nachholpartie in Unterhaching in der Hinterhand. Zunächst steht für die Brinkmann-Mannschaft aber bereits am kommenden Mittwoch (19 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) das Nordduell beim VfL Osnabrück an.

Harenbrock bringt Rostock in Führung

Hansa begann schwungvoll und war in den ersten 20 Minuten das bessere Team. Die 1:0-Führung durch Harenbrock, der einen Schuss von Rossipal per Hacke ins Tor verlängerte, war hochverdient. Denn zuvor hatte Sigurd Haugen bereits eine gute Chance ausgelassen (9.). Und nach Harenbrocks Treffer hätte Adrien Lebeau eigentlich auf 2:0 erhöhen müssen. Aber nach einer tollen Kombination versagten dem 25-Jährigen vor dem Gehäuse die Nerven (18.).

Hansa holt Essen durch Fehler ins Spiel

Dennoch: Bis zu diesem Zeitpunkt war Rostocks Welt in Essen vollkommen in Ordnung. Dann aber holten die Gäste die bis dahin harmlosen Hausherren ins Spiel. Zunächst verloren sie leichtsinnig in Höhe der Mittellinie einen Ball im Spielaufbau und ermöglichten Arslan so ein hübsches Solo, das der 31-Jährige mit dem Tor zum 1:1 abschloss.

Dann brachte Rossipal im Laufduell Ramien Safi zu Fall und wurde dafür von Schiedsrichter Speckner mit der Roten Karte des Feldes verwiesen. Der Unparteiische hatte eine Notbremse gesehen. Eine sehr harte, aber bei Begutachtung der TV-Bilder nachvollziehbare Entscheidung. In Unterzahl konzentrierten sich die Mecklenburger erst einmal auf die Defensivarbeit. Das klappte mit wenigen Ausnahmen bis zur Halbzeit auch ordentlich.

Brinkmann-Elf verteidigt ausgezeichnet

Nach dem Seitenwechsel wurden die Mecklenburger dann von Essen in der eigenen Hälfte eingeschnürt. Allerdings trafen die abstiegsbedrohten Gastgeber in ihrem Power-Play-Spiel immer wieder die falschen Entscheidungen. So waren die vielen Flanken aus dem Halbfeld in den Strafraum ein gefundenes Fressen für die Rostocker Abwehr um den zum zweiten Abschnitt eingewechselten Damian Roßbach.

Und wenn doch einmal eine Hereingabe oder ein Schuss durchflutschten, war Keeper Benjamin Uphoff zur Stelle. So wie in der 78. Minute, als er einen Abschluss des eingewechselten Manuel Wintzheimer bravourös um den Pfosten lenkte.

Umstrittener Handelfmeter führt zur Pleite

Gegen den vorzüglich geschossenen Elfmeter von Arslan war dann aber auch der 31-Jährige machtlos. Der Penalty war allerdings umstritten. Zwar hatte Ahmet Gürleyen einen Schuss von Kaito Mizuta fraglos mit dem Arm berührt. Allerdings sah es so aus, als habe sich der Abwehrchef sogar noch weggedreht, um ein Handspiel zu verhindern.

Auf diesen Rückschlag fand Hansa keine Antwort mehr, sodass am Ende eine im Zustandekommen ebenso ärgerliche wie bittere Pleite zu Buche schlug.

Spielstatistik Rot-Weiss Essen - FC Hansa Rostock

31.Spieltag, 06.04.2025 19:30 Uhr

Rot-Weiss Essen 2 FC Hansa Rostock 1

Tore:

0:1 Harenbrock (9.)

Harenbrock (9.) 1:1 Arslan (22.)

Arslan (22.) 2:1 Arslan (81., Handelfmeter)

Rot-Weiss Essen: Golz - Rios Alonso, Schultz, Kraulich - Eitschberger, Moustier, Müsel (46. Martinovic), Brumme - Safi (69. Wintzheimer), Mizuta - Arslan (90. Kaparos)

FC Hansa Rostock: Uphoff - Pfanne, Gürleyen, Rossipal - Mejdr (83. Jonjic), Ruschke (63. Schumacher) - Dietze (64. Suso), M. Schuster - Lebeau (46. Roßbach), Harenbrock - Haugen (64. C. Kinsombi)

Zuschauer: 18600

