NDR-Sport Hansa Rostock erneut lange ohne Pechvogel Lukas Scherff

Der FC Hansa Rostock muss im Abstiegskampf der 2. Liga lange auf Lukas Scherff verzichten. Der in der Vergangenheit bereits von großem Verletzungspech verfolgte Linksverteidiger muss sich einer Knieoperation unterziehen.

Wie die Mecklenburger am Montagabend mitteilten, wurden nach einer ausführlichen MRT-Untersuchung beim 27-Jährigen Meniskusprobleme im rechten Knie diagnostiziert. Der gebürtige Schweriner hatte im Trainingslager im türkischen Belek über Knieschmerzen geklagt. Nach der Rückkehr nach Rostock erhielt das Hansa-Eigengewächs nun die niederschmetternde Nachricht, erneut unters Messer zu müssen.

Scherff hatte bereits die komplette Zweitliga-Hinrunde wegen eines Wadenbeinbruchs verpasst. Der Defensivspezialist kam lediglich dreimal im U23-Team zum Einsatz, nachdem er sich im Training wieder herangekämpft hatte.

Der 27-Jährige war schon früher immer wieder durch Verletzungen aus der Bahn geworfen worden. So zog er sich 2019 und 2021 jeweils einen Kreuzbandriss im Knie zu. Jetzt fehlt er Hansa erneut auf "unbestimmte Zeit", wie der Tabellen-16. mitteilte.

Kreuzbandriss bei Nachwuchskeeper Höftmann

Ebenfalls schwer am Knie verletzt hat sich Hansa-Torwart Elias Höftmann. Bei dem 19-Jährigen wurde nach Angaben des Vereins ein Kreuzbandriss im linken Knie festgestellt. Der gebürtige Rostocker muss mehrere Monate pausieren.

David und Strauß nicht einsatzfähig - Bangen um Van der Werff

Ebenfalls derzeit nicht einsatzfähig sind die Verteidiger Jonas David, John Patrick Strauß und Jasper van der Werff. Strauß befindet sich nach seinen Achillessehnenproblemen noch im Aufbautraining, HSV-Leihgabe David klagt seit geraumer Zeit über Schmerzen in der Oberschenkelmuskulatur und ist aktuell bei einem Spezialisten in München in Behandlung. Das Duo wird beim Rostocker Rückrunden-Auftakt am kommenden Sonnabend (13 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) beim 1. FC Nürnberg sicher fehlen.

Van der Werff darf noch auf ein Mitwirken gegen die Franken hoffen. Der 25-Jährige pausiert derzeit wegen Schienbeinproblemen. Sobald sich bei ihm eine Verbesserung einstellt, werde der Schweizer aber wieder ins Mannschaftstraining einsteigen, hieß es.

