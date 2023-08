NDR-Sport Hansa Rostock: Breier löst Vertrag auf und wechselt zum VfB Lübeck Stand: 31.08.2023 16:56 Uhr

Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock verliert seinen Publikumsliebling. Pascal Breier wechselt auf eigenen Wunsch zu Drittligist VfB Lübeck, um auf mehr Spielzeit zu kommen.

Nach fünfeinhalb Jahren beim FC Hansa Rostock wechselt Stürmer Pascal Breier zum Drittliga-Aufsteiger VfB Lübeck. Das gaben beide Clubs am Donnerstag einen Tag vor dem Ende der Transferfrist im deutschen Profifußball bekannt. Beim VfB unterschrieb er einen Vertrag bis 2025.

Breier schoss für Hansa Rostock 65 Tore

Der Publikumsliebling war im Januar 2018 vom VfB Stuttgart zum FC Hansa gewechselt. Nach langer Verletzungspause unterschrieb der 31-Jährige im Sommer noch einmal einen neuen Einjahresvertrag in Rostock. Doch die sportliche Perspektive fehlte ihm zuletzt offenbar. Insgesamt bestritt der frühere deutsche Juniorennationalspieler für die Rostocker 158 Pflichtspiele, in denen er 65 Treffer erzielte.

Rostocks Sportdirektor Kristian Walter sagte: "Wir hätten uns natürlich gefreut, wenn Pascal uns weiter erhalten geblieben wäre. Wir können seinen Wunsch aber nachvollziehen, sich noch einmal in der Dritten Liga beweisen zu wollen und haben daher seinem Wunsch entsprochen, seinen Vertrag aufzulösen." Vor allem menschlich sei Breiers Abgang ein großer Verlust, da er "einen sehr hohen Stellenwert bei seinen Mitspielern, den Fans und im gesamten Verein" genieße.

"Ich bedanke mich für über fünf schöne und aufregende Jahre beim FC Hansa. Ich wünsche dem gesamten Verein, der Mannschaft, den Fans und Mitarbeitern alles Gute und werde Hansa natürlich immer im Blick behalten."

— Pascal Breier

Der Stürmer bedankte sich für "viele schöne Momente hier in Rostock" und nannte "den Aufstieg in die 2. Liga, den Klassenerhalt und unglaubliche Pokalspiele - das werde ich niemals vergessen".

Lübecks Harms: "Pascal wird uns erkennbar verstärken"

"Mit Pascal konnten wir einen Stürmer für uns gewinnen, der unsere Mannschaft in der Offensive qualitativ noch einmal erkennbar verstärken wird", sagte der Lübecker Sportvorstand Sebastian Harms. "Er hat seine Qualitäten über viele Jahre in der 3. Liga wie auch in der 2. Bundesliga nachgewiesen und ist im Sturmzentrum ebenso wie auch auf den Außenpositionen einsetzbar."

Thill und Hansa gehen getrennte Wege

Der FC Hansa gab am Donnerstag zudem bekannt, dass Mittelfeldspieler Sébastien Thill den Verein ebenfalls verlassen wird. Darauf hätten sich Verein und Spieler geeinigt. Der Vertrag wäre ursprünglich noch bis zum 30. Juni 2024 gelaufen.

Der 29-jährige Mittelfeldspieler war im Sommer 2022 vom luxemburgischen Erstligisten FC Progrès Niederkorn an die Ostsee gewechselt und war für die Kogge in zehn Zweitliga-Partien im Einsatz sowie in fünf Regionalliga-Spielen für die U23.

