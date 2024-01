NDR-Sport Hansa im Trainingslager in Belek: Wenig Zeit, viel zu tun Stand: 08.01.2024 15:56 Uhr

Fußball-Zweitligist Hansa Rostock bereitet sich im türkischen Belek auf die Rückrunde vor. Doch beim Einstudieren der neuen Spielidee muss es schnell gehen.

Von Stefan Leyh aus Belek

Das Wintertrainingslager in Belek gleicht diesmal einer Länderspielpause, hat Mittelfeld-Spieler Dennis Dressel festgestellt. "Die Zeit bis zum ersten Spiel ist diesmal sehr kurz". Schon in weniger als zwei Wochen geht es für die Rostocker beim 1. FC Nürnberg wieder um Punkte. Wichtige Wochen im Kampf um den Klassenerhalt stehen an. Hansa steht zur Halbzeit der Saison auf dem Abstiegsrelegationsplatz.

Neuer Trainer, neuer Spielstil

Als wäre die kurze Pause nicht schon herausfordernd genug, arbeitet die Mannschaft gleichzeitig auch noch an einem neuen Spielstil. Mersad Selimbegovic, nach dem letzten Hinrunden-Spiel geholt, will einen aktiveren, mutigeren Fußball spielen lassen. Dafür gibt er seinen Spielern in den beiden täglichen Trainingseinheiten viele Informationen an die Hand. "Dass nicht alles sofort sitzt, ist mir klar", sagt der 41-Jährige. "Aber die Jungs sollen auch untereinander darüber sprechen und sich gegenseitig helfen."

Rostock gewinnt erstes Testspiel in Belek

Der neue Trainer steht zudem vor der Herausforderung, jene Spieler zu finden, die das Gerüst dieses neuen Stils sein sollen. Beim ersten von zwei Testspielen in Belek schickte er zwei unterschiedliche Mannschaften aufs Feld. Am Ende setzte sich Hansa gegen die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund aus der Dritten Liga 3:1 durch.

Stürmer Güler im Aufwind

Vor allem Serhat-Semih Güler, der unter Ex-Trainer Alois Schwartz kaum berücksichtigt wurde, spielte sich mit zwei Toren in den Fokus. Der Stürmer nimmt die Veränderungen positiv wahr: "Wir reden viel miteinander, der Trainer erklärt uns seine Vorstellungen. Gegen Dortmund haben wir viele Fehler erzwungen, den Gegner nicht ins Spiel kommen lassen. So kann man auf jeden Fall weitermachen." An der Intensität im Training dürfte sich absehbar wenig ändern. Auf die Frage, was ihm am Hotel am besten gefalle, antworte Selimbegovic dieser Tage: "Das Essen - für alles andere haben wir keine Zeit."

Dieses Thema im Programm:

NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 08.01.2024 | 16:50 Uhr