NDR-Sport Handball European League: Flensburg zieht direkt ins Viertelfinale ein Stand: 04.03.2025 20:29 Uhr

Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt haben den direkten Einzug ins Viertelfinale der European League perfekt gemacht. Mit dem 32:30 (16:16)-Heimerfolg gegen den VfL Gummersbach sicherten sich die Schleswig-Holsteiner den Gruppensieg.

Damit umgehen die Flensburger die Play-offs und sind erst wieder am 22. und 29. April international im Einsatz, wenn die Partien in der Runde der letzten Acht anstehen. Das Finalturnier der European League findet am 24. und 25. Mai erneut in Hamburg statt. Im vergangenen Jahr hatte sich die SG in der Hansestadt den Titel geholt.

In der Bundesliga sind die Flensburger wieder am Sonnabend (19 Uhr) im Auswärtsspiel bei Frisch Auf Göppingen gefordert.

Jakobsen bester SG-Werfer

Es war ein hartes Stück Arbeit für die Mannschaft von Trainer Aleš Pajović gegen gut aufgelegte Gummersbacher. Beide Teams lieferten sich einen 60-minütigen, offenen Schlagabtausch. Der VfL lag zu Beginn der Schlussphase mit zwei Toren in Führung. Anschließend gelang der SG aber ein 5:0-Lauf, der das Spiel entschied.

Torwart Kevin Möller parierte mehrfach stark, vorne war Emil Jakobsen mit acht Toren bester Werfer für Flensburg. Aufseiten der Gummersbacher ragte Miro Schluroff mit zehn Treffern heraus.

SG Flensburg-Handewitt - VfL Gummersbach 32:30 (16:16)

Tore Flensburg: Jakobsen (8/1 Siebenmeter), Jörgensen (6), Möller (5), Horgen (4), Mensah Larsen (4), Golla (2), Kirkelökke (2), Hansen (1)

Gummersbach: Schluroff (10), Köster (5), Mahe (4), Pregler (3), Vidarsson (3), Häseler (2), Blohme (1), Horzen (1), Vujovic (1)

Zuschauer: 4.935

Gummersbach möglicher Kiel-Gegner

Durch den Sieg von Toulouse bei Tatabanya KC rutschten die Gummersbacher auf Rang drei in der Gruppe 4 ab und sind damit der mögliche Play-off-Gegner für den THW Kiel, sollte der Rekordmeister in der Gruppe 3 nur Zweiter werden. Die "Zebras" empfangen heute Abend (20.45 Uhr) die MT Melsungen.

Dieses Thema im Programm:

Sport aktuell | 04.03.2025 | 20:17 Uhr