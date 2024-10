NDR-Sport "Große Ehre" - Popp vor emotionalem letzten Länderspiel Stand: 27.10.2024 18:10 Uhr

Wenn Alexandra Popp am Montag (18.10 Uhr, live im ZDF) gegen Australien ihr 145. und letztes Länderspiel für Deutschland absolviert, macht sie sich auf ein emotionales Abschiedsspiel gefasst. So ganz genau weiß sie aber selbst noch nicht, wie ihre Reaktion bei der letzten Auswechslung im DFB-Dress ausfallen wird.

"Da ist alles möglich, von kalter Stein bis Emotionen, die heraussprudeln. Wenn es so kommt, dann werden die Tränen rollen", vermutet die 33-Jährige. Dass ihr ausgerechnet in Duisburg solch ein Finale bei einem Heimspiel vor mindestens 25.000 Fans ermöglicht wird, sei eine "große Ehre".

Wehmut komme aber über 14 Jahre nach dem Debüt an selber Stelle nicht auf: "Das zeigt mir, dass es der richtige Zeitpunkt ist. Ich bin mit mir im Reinen", unterstreicht die wohl populärste Fußballerin der DFB-Geschichte. "Ich freue mich einfach, in diesen Tagen im Kreis der Nationalmannschaft zu sein, das alles noch einmal mitzunehmen und vor allem das Spiel noch einmal zu genießen."

"Ich habe mit ganz viel Stolz und Ehre den Adler immer Tag für Tag und Spiel für Spiel auf der Brust getragen."

— Alexandra Popp

"Poppi" wird das DFB-Team noch einmal als Kapitänin anführen, wie viele Minuten sie mitwirken soll, ist noch offen. "So lange ich kann", scherzte die langjährige Anführerin am Sonntag.

Wück wünscht Popp ein Tor zum Abschied

Auch Christian Wück, der am Freitagabend mit dem 4:3 (3:2)-Sieg im Testspiel gegen England im Wembley-Stadion ein perfektes Debüt gefeiert hatte (Popp: "Ich habe es genossen, der Mannschaft zuzuschauen"), freut sich auf das "Abschiedsgeschenk" für die verdiente Nationalspielerin, die 67 Treffer im DFB-Dress auf dem Konto hat. Vielleicht kommt noch der eine oder andere dazu.

"Ich hoffe, dass sie in ihren Minuten für ein Tor gut ist", sagte der neue Bundestrainer. Er habe in seinem Umfeld mitbekommen, "dass viele Mädchen wegen Alex das Fußballspielen angefangen haben". Popp habe Menschen berührt, deshalb habe sie unabhängig von sportlichen Erfolgen "sehr, sehr viel richtig gemacht", so Wück.

Vor der Partie werden zudem Torhüterin Merle Frohms und Marina Hegering verabschiedet, die ebenso wie Popp für den VfL Wolfsburg spielen.

Stina Johannes rückt für Berger ins Tor

Gegen Australien setzt der Bundestrainer auf personelle Wechsel. Neben Popp rückt auch die 24 Jahre alte Torhüterin Stina Johannes von Eintracht Frankfurt neu in die erste Elf. Stammtorhüterin Ann-Katrin Berger, die bei Olympia herausragend hielt, hatte gegen England schwer gepatzt, als sie den Ball nach einer harmlosen Flanke nicht festhalten konnte. In Duisburg erhält sie aber vor dem Anpfiff die Auszeichnung zur Fußballerin des Jahres in Deutschland.

Dieses Thema im Programm:

Sport aktuell | 28.10.2024 | 20:17 Uhr