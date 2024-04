Mitten im Abstiegskampf Geschäftsführer Marcel Schäfer verlässt den VfL Wolfsburg Stand: 10.04.2024 14:30 Uhr

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg muss sich mitten im Abstiegskampf nach einem neuen Geschäftsführer umschauen. Marcel Schäfer kehrt dem VfL Wolfsburg den Rücken und wurde mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden. Das teilte der VfL am Mittwoch mit.

Der 39-Jährige habe den Aufsichtsrats-Vorsitzenden Frank Witter über seinen Wechselwunsch informiert und darum gebeten, seinen bestehenden Vertrag vorzeitig aufzulösen, so der Club weiter. Medienberichten zufolge ist ein Wechsel des Ex-Profis zum Ligarivalen RB Leipzig im Gespräch. In Anbetracht aller Umstände sei vereinbart worden, dass Marcel Schäfer seine Aufgaben mit sofortiger Wirkung ruhen lässt.

Wer Schäfers Aufgaben zukünftig übernehmen soll, ist derzeit unklar. Um die sportlichen Belange kümmert sich nun Sportdirektor Sebastian Schindzielorz in enger Zusammenarbeit mit Cheftrainer Ralph Hasenhüttl.

Schäfer in Wolfsburg seit Februar 2023 Geschäftsführer

Schäfer spielte von 2007 bis 2017 für den VfL und ist Teil der Meistermannschaft von 2009. 2018 kehrte er als Sportdirektor an den Mittellandkanal zurück - eine Identifikationsfigur für den Verein, mit dem er 2015 auch Pokalsieger geworden war. Am 1. Februar 2023 wurde er als Nachfolger von Jörg Schmadtke zum Geschäftsführer befördert. Bei den Leipzigern ist der entsprechende Posten seit der Trennung von Max Eberl im September 2023 nicht mehr besetzt. Rouven Schröder ist bei RB als Sportdirektor angestellt.

Trotz aller Verbundenheit zum VfL wäre ein Wechsel nach Leipzig für den früheren Nationalspieler Schäfer ein sportlicher Aufstieg. RB belegt einen Champions-League-Platz. Die Wolfsburger dagegen haben ihre sportliche Krise auch nach dem Trainerwechsel von Niko Kovac zu Hasenhüttl noch nicht beenden können.

Überhaupt lief es für die Niedersachsen mit Schäfer als Boss nicht wie erhofft. Auf der Trainerposition gibt es nicht die gewünschte Kontinuität. In der vergangenen Saison verpassten die "Wölfe" das internationale Geschäft und auch in dieser Spielzeit klafft eine große Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Am vergangenen Wochenende unterlag der VfL Borussia Mönchengladbach trotz Führung mit 1:3 (1:0) und steht in der Tabelle nur noch fünf Zähler vor Relegationsrang 16 und sechs Punkte vor einem direkten Abstiegsrang.

Dieses Thema im Programm:

Sport aktuell | 10.04.2024 | 13:17 Uhr