Triumph im Final Four THW Kiel holt nach Sieg gegen MT Melsungen den DHB-Pokal

Der THW Kiel ist zum 13. Mal deutscher Handball-Pokalsieger. Die Schleswig-Holsteiner setzten sich am Sonntag im Endspiel des Final Fours in Köln mit 28:23 (10:9) gegen den Bundesliga-Rivalen MT Melsungen durch. Die Hessen müssen damit weiter auf den ersten Titel in der Vereinsgeschichte warten.

Von Hanno Bode

Der Außenseiter konnte das Geschehen im Finale zwar lange offen gestalten. Am Ende setzte sich aber die größere individuelle Qualität und Erfahrung des THW durch. Im bereits fünften Duell beider Teams in dieser Saison (zweimal in der Bundesliga, zweimal in der European League) ragten beim Rekordmeister- und Pokalsieger insbesondere die Routiniers um Keeper Andreas Wolff, Mittelmann Domagoj Duvnjak und Kreisläufer Patrick Wiencek heraus. Für Letzteren war es der sechste Pokalsieg in seiner Karriere, die er im Sommer beenden wird.

Dritter beim Handball-Spektakel am Rhein wurde überraschend Zweitligist HBW Balingen-Weilstetten. Die Schwaben setzten sich im "kleinen Finale" mit 32:31 (19:15) gegen die Rhein-Neckar Löwen durch und feierten diesen Sieg ähnlich ausgelassen auf dem Parkett wie der THW anschließend den Erfolg im Endspiel.

Torwart-Duell auf Weltklasse-Niveau

Der erste Durchgang stand ganz im Zeichen zweier exzellenter Deckungsreihen und einem Torwart-Duell auf Weltklasse-Niveau. Für Wolff schlugen nach 30 Minuten sieben Paraden zu Buche, Melsungens Schlussmann Nebojsa Simic verhinderte sogar noch einen Treffer mehr als der deutsche Nationaltorwart. Ohne den 32-Jährigen zwischen den Pfosten wäre für die Hessen die Partie zur Pause vielleicht bereits gelaufen gewesen. Denn der THW war zwischenzeitlich bereits drauf und dran, davonzuziehen.

THW zieht auf vier Tore davon

Obwohl den Schlewig-Holsteinern der sowohl mental als auch physisch extrem anspruchsvolle Handball-Krimi vom Vortag gegen die Rhein-Neckar Löwen in den Knochen steckte, hinterließ das Jicha-Team im ersten Abschnitt zunächst den frischeren Eindruck. Die "Zebras" spielten mit viel Tempo und Raffinesse und führten nach 24 Minuten mit 10:6. Bis dahin lief alles für den Rekordchampion, der mit den Routiniers Hendrik Pekeler und Wiencek einen ganz starken Innenblock in der Deckung hatte.

Wolff verhindert den Ausgleich

An den früheren Nationalspielern lag es auch nicht, dass der Vorsprung zur Halbzeit auf einen Treffer zusammengeschmolzen war. Das gründete auf der nun zu unkonzentrierten Kieler Angriffsleistung. Der THW konnte sich sogar bei Wolff bedanken, überhaupt mit einer Führung in die Kabine gehen zu können. Er verhinderte gegen Timo Kastening den Ausgleich (29.).

Der kleinen Durststrecke zum Trotz sagte Kiels Linsaußen Rune Dahmke zur Pause im ARD-Interview: "Wir machen ein gutes Spiel, wir können zufrieden sein." Bundestrainer Alfred Gislason war derselben Meinung. "Der THW war das bessere Team und hätte eigentlich höher als mit einem Tor führen müssen", sagte der frühere "Zebras"-Coach.

Jicha-Team mit den größeren Kraftreserven

Dahmke war es im zweiten Abschnitt auch, der nach die Norddeutschen nach zwischenzeitlichem 11:12-Rückstand (34.) wieder mit zwei Toren in Führung brachte (15:13/40.). Abermals konnte Melsungen egalisieren, erneut gelang dem THW eine eindrucksvolle Antwort. Die Mannschaft von Coach Filip Jicha zog auf 19:15 davon (46.) und führte somit zum zweiten Mal im Finale mit vier Treffern.

Die große Frage war, ob bei den ersatzgeschwächten "Zebras", die auf ihre verletzten Rückraum-Asse Harald Reinkind und Nikola Bilyk verzichten mussten, die Kraftreserven reichen würden. Die Antwort lautete: "Ja". Von Müdigkeit war bei den Schleswig-Holsteinern nichts zu erkennen, während Melsungen in der Schlussphase nichts mehr zuzusetzen hatte. Spätestens mit dem Tor zum 26:21 durch Duvnjak (27.) war die Entscheidung in Köln gefallen.

