NDR-Sport FC St. Pauli: Inneren Schweinehund überwinden und Schalke schlagen

Zweitliga-Spitzenreiter FC St. Pauli will am Freitagabend beim abstiegsbedrohten FC Schalke 04 einen weiteren Schritt Richtung Fußball-Bundesliga machen. Auf die Fans beider Teams kommen große Herausforderungen zu.

Rund um die Schalker Arena dürfte es chaotisch werden. Die Gewerkschaft ver.di hat für Donnerstag und Freitag zu einem Warnstreik im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) aufgerufen - und dies wird ganz erhebliche Auswirkungen auf die An- und Abreise zum Gastspiel des FC St. Pauli bei den "Knappen" (18.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) haben. Und zwar so sehr, dass Schalke den Fans in einer umfassenden Pressemitteilung Informationen und Tipps an die Hand gab.

"Da die Busse und Bahnen sowie zahlreiche Nahverkehrsbetriebe in den umliegenden Städten an diesem Tag stillstehen, bittet der Verein gemeinsam mit der Stadt Gelsenkirchen und den Sicherheitsbehörden darum, die An- und Abreise vorausschauend zu planen und auf alternative Verkehrsmittel auszuweichen", heißt es darin. Alle Beteiligten müssten "viel Geduld und Ruhe mitbringen", damit die mehr als 60.000 Fans gut und sicher in die Arena kommen könnten.

St. Pauli setzt in Gelsenkirchen eigene Busse für die Fans ein

Schalke empfahl zudem, Fahrgemeinschaften zu bilden und die Kapazität der Autos "idealerweise vollständig" auszuschöpfen. "Jedes Auto weniger hilft!" Fans aus der Umgebung sollten mit dem Fahrrad oder zu Fuß kommen. St. Pauli setzt eigens beauftragte Busse ab dem Bahnhof in Gelsenkirchen ein, um die Anhänger zum Stadion zu bringen.

Möglicherweise kann die Partie, die in sportlicher Hinsicht einiges verspricht, wegen der noch im Stau stehenden Fans dennoch erst verspätet beginnen. Während die Hamburger eine Woche nach dem knappen 4:3 bei Holstein Kiel den nächsten Schritt in Richtung Bundesliga machen wollen, benötigen die Gelsenkirchener jeden Punkt im Kampf um den Klassenerhalt. Es droht der zweite Abstieg in Folge.

Hürzeler: "Großen Respekt" vor Schalke 04

St. Paulis Trainer Fabian Hürzeler, der seinen Vertrag nach NDR Informationen wohl nicht verlängern wird, warnte vor der kommenden Aufgabe. "Wir müssen die Tabelle außen vor lassen. Es ist der FC Schalke 04", betonte der 31-Jährige. "Sie sind ein extrem unangenehmer Gegner mit hoher individueller Qualität und mit ihren Fans im Rücken. Davor haben wir großen Respekt."

Schalke sei immer in der Lage, jeden Gegner zu schlagen. "Im eigenen Stadion haben sie eine andere Art und Weise, wie sie spielen. Wir müssen kompakt verteidigen", fordert Hürzeler. Besser jedenfalls als zuletzt nach 3:0-Führung in Kiel. St. Pauli geht mit sieben Punkten Vorsprung auf Relegationsplatz drei (Hamburger SV) in den 24. Spieltag.

St. Pauli in der "schwersten Phase der Saison"

"Eine Saison ist ein Marathon. In der entscheidenden Phase musst du stabil sein, Widerstände annehmen und bereit sein, den inneren Schweinehund überwinden. Das ist genau die Phase, in der wir gerade sind", sagte Hürzeler, der abgesehen von Offensivspieler Etienne Amenyido personell aus dem Vollen schöpfen kann. Elias Saad kehrt nach seiner Sperre zurück.

"Ich glaube, das ist die schwerste Phase der Saison, weil du nicht nur gewinnen kannst, sondern du kannst auch etwas verlieren. Das sind Dinge, die im Kopf passieren - bei den Spielern, aber auch in der ganzen Gruppe."

