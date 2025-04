NDR-Sport European League: THW Kiel nach großem Kampf mit Remis bei Limoges Stand: 22.04.2025 22:35 Uhr

Der THW Kiel hat im Viertelfinal-Hinspiel der European League bei Limoges Handball nach einer großen kämpferischen Leistung ein Remis geholt. Die "Zebras" spielten bei den Franzosen nach einer Leistungssteigerung im zweiten Durchgang 26:26 (13:16).

Das entscheidende Rückspiel findet am nächsten Dienstag (18.45 Uhr) in der Kieler Arena statt. Erfolgreichster Werfer des THW waren Emil Madsen und Bence Imre mit je fünf Treffern. Für Limoges war Seif Elderaa sechsmal erfolgreich.

THW mit Startschwierigkeiten

Der DHB-Pokalsieger tat sich anfangs schwer beim französischen Europapokal-Novizen. Die Gastgeber gingen auch aufgrund des starken Yusuf Faruk mit drei Treffern in Führung (7.) und konnten diesen Abstand bis zur Pause halten. Der THW wirkte fahrig, in der Verteidigung nicht konsequent genug und wirkte fahrig in seinen Offensivaktionen. Torhüter Andreas Wolff mahnte seine Mitspieler mehrfach, die schnellen und einfachen Spielzüge der Franzosen zu unterbinden - Gehör fand er im ersten Durchgang nicht.

Imre bringt Kiel in Führung

Es wird das Geheimnis der "Zebras" bleiben, was in der Kabine besprochen wurde, doch die Kieler kamen grundverändert zurück auf das Parkett. In der 39. Minute glich der THW das erste Mal in der Partie durch Imre zum 18:18 aus. Hendrik Pekeler sorgte dann mit seinem Gegenstoßtreffer zum 19:18 (41.) für die erste Führung des THW. Danach kontrollierte der THW die Partie und zeigte sich defensiv deutlich verbessert.

Limoges Handball - THW Kiel 26:26 (16:13)

Duvnjak scheitert am Pfosten

Zum Ende des Spiels drehten die Gastgeber allerdings noch einmal auf. Die "Zebras" sahen sich bis zum Ende gefährlichen Angriffen ausgesetzt, konnten sich aber auf Paraden von Wolff verlassen. Der Knackpunkt eines engen Spiels war ein Pfostentreffer von Domagoj Duvnjak (58.), der den THW den möglichen Sieg kostete. Stattdesen hatte Limoges den letzten Abschluss des Spiels, traf allerdings nicht. Mit dem Remis ist für das Rückspiel alles offen.

