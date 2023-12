NDR-Sport Europa League: Schachtar Donezk trifft in Hamburg auf Marseille Stand: 18.12.2023 13:50 Uhr

Schachtar Donezk trifft in der Zwischenrunde der Europa League in Hamburg auf Olympique Marseille. Das ergab die Auslosung am Montag. Das Hinspiel der ersten K.o-Runde wird am 15. Februar im Volksparkstadion des HSV angepfiffen.

Dann geht es für den ukrainischen Club um den Einzug ins Achtelfinale. Das Rückspiel in Marseille wird eine Woche später am 22. Februar ausgetragen. Einen Tag nach dem zweiten Zwischenrundenspiel wird das Achtelfinale ausgelost, das am 7. und 14. März ausgespielt wird.

Donezk spielt schon seit 2014 nicht mehr zu Hause

Schon seit 2014 hat Schachtar Donezk auf europäischer Bühne nicht mehr in Donezk gespielt. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine am 24. Februar 2022 war der Club in der Vorsaison nach Warschau ausgewichen. In dieser Saison darf Donezk das Volksparkstadion als Heimspielstätte nutzen.

Um Organisation und Ticket-Verkauf für die Partien des ukrainischen Clubs kümmert sich der HSV. Während der Partien gibt es im Volksparkstadion zahlreiche Möglichkeiten, die Ukraine-Hilfe des Clubs oder verschiedener deutscher Organisationen zu unterstützen.

Donezk aus Champions League in die Europa League

Donezk begann die Saison in der Champions League und spielte in Hamburg bereits gegen den FC Porto, FC Barcelona und Royal Antwerpen. Als Gruppendritter dürfen die Ukrainer nach der Winterpause in der Europa League weiterspielen. Gegner Marseille wird von dem italienischen Weltmeister Gennaro Gattuso trainiert und verlor in den Jahren 1999, 2004 und 2018 jeweils das Finale der Europa League und ihres Vorgänger-Wettbewerbs UEFA Cup.

Dieses Thema im Programm:

Hamburg Journal | 18.12.2023 | 19:30 Uhr