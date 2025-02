NDR-Sport Ergebnis: Das sind die Sportler des Jahres 2024 in MV Stand: 21.02.2025 16:53 Uhr

Sportlergala in Linstow: Der Landessportbund hat am Sonnabend die Topathletinnen und -athleten aus Mecklenburg-Vorpommern geehrt. Mehr als 6.000 User hatten beim Online-Voting über die Preisträger abgestimmt.

Sie nehmen an deutschen Meisterschaften, Europameisterschaften und Weltmeisterschaften teil und haben im vergangenen Jahr nationale und internationale Erfolge erzielt: Sportlerinnen, Sportler und Mannschaften aus MV. Der Landessportbund, die Ostsee-Zeitung und der NDR haben in Linstow das Ergebnis der Wahl zum Sportler des Jahres verkündet und in neun Kategorien Preise vergeben.

Das sind die Preisträger

Sportlerin des Jahres 2024 in Mecklenburg-Vorpommern ist die Sprinterin Johanna Martin (18) vom LAV Rostock. Über die 200 und 400 Meter gehört sie mittlerweile zu Deutschlands Topathletinnen. Sie wurde im Bereich der Altersklasse U20 über beide Strecken deutsche Meisterin. Zudem gelang ihr im Mixed über die 4 mal 400 Meter die Olympia-Qualifikation.

Sportler des Jahres 2024 in Mecklenburg-Vorpommern ist Max John. Der Rostocker Ruderer (28) holte mit dem deutschen Ruderachter bei den Europameisterschaften die Silbermedaille.

Parasportlerin des Jahres 2024 in Mecklenburg-Vorpommern ist Lindy Ave. Die 26-jährige Leichtathletin aus Neubrandenburg wurde im vergangenen Jahr über die 400 Meter Vizeweltmeisterin.

Parasportler des Jahres 2024 in Mecklenburg-Vorpommern ist Marcus Klemp. Im vergangenen Jahr qualifizierte sich der Rostocker Ruderer (43) für die Paralympischen Spiele von Paris.

Team des Jahres 2024 in Mecklenburg-Vorpommern sind die Rostock Seawolves. Nach dem Aufstieg in die Basketball-Bundesliga hielt das Team auch im vergangenen Jahr die Klasse.

Parateam des Jahres 2024 in Mecklenburg-Vorpommern ist der Rostocker Goalball Club. Der RGC Hansa ist MVs erfolgreichster Verein auf europäischer Bühne. Im vergangenen Jahr holten die Parasportlerinnen und -sportler Siege in allen europäischen Grand-Prix-Wettbewerben.

Nachwuchs des Jahres 2024 in Mecklenburg-Vorpommern ist die Rostocker Leichtathletin Pauline Richter. Die 17-Jährige ist eine der großen deutschen Hoffnungen in den Sprintdisziplinen. Im vergangenen Jahr wurde sie über die 200 Meter deutsche U18-Meisterin. Bei den Europameisterschaften holte sie Bronze.

Trainerin des Jahres 2024 in Mecklenburg-Vorpommern ist Heike Priess. Sie war selbst erfolgreiche Triathletin. In Rostock bringt sie seit 2018 Talente dieser Sportart hervor und siegte mit ihrem Team im vergangenen Jahr bei Jugend trainiert für Olympia in Berlin.

Trainer des Jahres 2024 in Mecklenburg-Vorpommern ist Michail Sachiasvili. Früher selbst Athlet, heute Meistermacher. Seit 2012 trainiert der gebürtige Georgier die Wasserspringer in Rostock.

