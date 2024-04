NDR-Sport EM 2024 in Hamburg: Alle Infos zu Spielen, Terminen, Gruppen und Stadion Stand: 15.04.2024 09:45 Uhr

Die Spiele für die Euro 2024 stehen fest. Während der Fußball-EM finden in Hamburg fünf Spiele statt. Die wichtigsten Informationen zu den Terminen, den Gruppen und dem Stadion sowie zum Public Viewing und der Fan-Zone in der Hansestadt.

Wie schon bei den Fußball-Weltmeisterschaften 1974 und 2006, der Europameisterschaft 1988 oder dem Europa-League-Finale 2010 ist Hamburg auch bei der Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland Austragungsort.

Wer spielt bei der Euro 2024 in Hamburg?

Nach der Vergabe der letzten Plätze für die EM über die Playoff-Spiele steht fest, dass bei der Euro 2024 in der Gruppenphase zunächst sieben Nationen in Hamburg spielen werden: die Niederlande, die Türkei, Kroatien, Albanien, Tschechien, Georgien und Polen.

Im später stattfindenden Viertelfinale könnten noch weitere Länder hinzukommen.

Welche EM-Spiele finden in Hamburg statt?

Fünf der insgesamt 51 Partien der Europameisterschaft werden in der Hansestadt ausgetragen - vier Gruppenspiele und ein Viertelfinale. Wer also spielt in Hamburg?





Polen gegen Niederlande (Sonntag, 16. Juni 2024, 15 Uhr)

Kroatien gegen Albanien (Mittwoch, 19. Juni 2024, 15 Uhr)

Georgien gegen Tschechien (Sonnabend, 22. Juni 2024, 15 Uhr)

Tschechien gegen Türkei (Mittwoch, 26. Juni 2024, 21 Uhr)

Viertelfinale 2: Sieger Achtelfinale 5 gegen Sieger Achtelfinale 6 (Freitag, 5. Juli 2024, 21 Uhr)

Welche Gruppe spielt bei der Europameisterschaft in Hamburg?

In der Hansestadt finden je eine Begegnung der Gruppe B (Kroatien gegen Albanien) und der Gruppe D (Polen gegen Niederlande) statt, zudem zwei Spiele der Gruppe F (Georgien gegen Tschechien und Tschechien gegen Türkei).

In welchem Stadion finden die EM-Spiele in Hamburg statt?

Die fünf Partien, die im Rahmen der Euro in Hamburg ausgetragen werden, finden im Volksparkstadion statt, der Heimspielstätte des Zweitligisten HSV. Die Arena in Stellingen wurde für die Europameisterschaft für rund 30 Millionen Euro saniert und bekam neben neuen Sanitäranlagen und einer neuen Soundanlage auch ein neues Dach.

Doch auch das Millerntor, Stadion des FC St. Pauli, wird während der EM genutzt werden - als Trainingsstätte.

Die EM-Spiele im Volksparkstadion

Bei den Spielen der EM wird das Volksparkstadion ein Fassungsvermögen von etwa 50.000 Zuschauern (statt 57.000 bei Ligaspielen des HSV) haben.

Parkplätze wird es an der Arena in Stellingen nicht geben. Es empfiehlt sich eine Anreise mit der S-Bahn über den Bahnhof Stellingen (S3 oder S5).

EM-Tickets für Hamburg

Das Gros der Tickets für die Europameisterschaft in Deutschland ist vergriffen. Laut UEFA "könnte es noch weitere Möglichkeiten zum Ticketkauf geben". Details würden "zu gegebener Zeit" veröffentlicht werden.

Klar ist: Die zweite Bewerbungsphase für die EM-Tickets ist beendet. Wie in der ersten Phase standen rund eine Million Tickets zum Verkauf. Da es wieder mehr Bewerber als Eintrittskarten gab, erfolgt die Vergabe erneut per Losverfahren. Nach Abschluss der zweiten Verkaufsphase sind von den insgesamt 2,7 Millionen Karten 2,2 Millionen bereits vergriffen.

Zudem wurde durch die UEFA festgelegt, dass es für jedes Teilnehmerland ein garantiertes Kontigent von 10.000 Tickets pro Spiel gibt. Preislich müssen sich die Fans auf eine enorme Spanne einstellen: Die günstigsten Eintrittskarten in den regulären Segmenten kosten 30 Euro, die teuersten 1.000 Euro.

Die Fan-Zone auf dem Heiligengeistfeld

Zentraler Anlaufpunkt für die Fußball-Anhängerinnen und -Anhänger in der Hansestadt wird das Heiligengeistfeld sein. In unmittelbarer Nähe zum Millerntor-Stadion des FC St. Pauli haben bis zu 40.000 Fans Platz, um die Spiele der EM kostenlos zu sehen. Die Fan-Zone werde von Freitag, 14. Juni, bis Sonntag, 14. Juli, geöffnet sein, erklärt die Hamburg Tourismus GmbH auf ihrer Homepage. Hier werden an den 22 Spieltagen alle Spiele live auf Bildschirmen gezeigt.

Zu erreichen ist die Fan-Zone über die U-Bahn-Haltestellen St. Pauli und Feldstraße (U3), die Station Messehallen (U2) sowie die S-Bahn-Haltestelle Reeperbahn (S1). Die genauen Öffnungszeiten hängen von den jeweiligen Begegnungen ab und sollen noch bekanntgegeben werden.

Public Viewing zur EM in Hamburg

An 15 der 22 Spieltage wird es nach Angaben der Hamburg Tourismus ein Public Viewing in der Fan-Zone auf dem Heiligengeistfeld für bis zu 40.000 Fußballfans geben.

Die Möglichkeit zum gemeinsamen Fußballschauen in der Hansestadt soll es aber nicht nur auf dem großen Areal im Zentrum geben, sondern auch dezentral auf kleineren Plätzen. In Eppendorf, Langenhorn, Barmbek und Dulsberg sollen sich Fans die Spiele gemeinsam ansehen können. Das hat die Bezirksversammlung Nord auf eine Initiative der Grünen und der SPD beschlossen.

Auf den ausgewählten Plätzen finden bereits regelmäßig Feste und Märkte statt. Dazu gehören etwa der Marie-Jonas-Platz in Eppendorf oder der Langenhorner Markt.

Holländer auf der Horner Rennbahn: Camp für niederländische Fans?

Zehntausende Niederländer werden zur Fußball-Europameisterschaft in Hamburg erwartet. Nun wurde bekannt: Die Oranje-Anhänger wollen ein großes Fan-Camp auf der Horner Rennbahn errichten.

Tschechien bezieht in Hamburg sein EM-Quartier

Das Team Tschechiens um die Bundesliga-Stars Vaclav Cerny (VfL Wolfsburg), Patrik Schick (Bayer Leverkusen) und Alex Kral (Union Berlin) wird während des EM-Turniers im Steigenberger Hotel Treudelberg im Alstertal wohnen und im Stadion des Regionalligisten Eintracht Norderstedt trainieren. Das hatte der tschechische Verband im Dezember bekanntgegeben.