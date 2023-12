NDR-Sport DHB-Pokal: Viertelfinalduell HSV Hamburg - SG Flensburg-Handewitt Stand: 14.12.2023 13:33 Uhr

Die letzten im Wettbewerb verbliebenen Handball-Nordclubs treffen im Viertelfinale des DHB-Pokals direkt aufeinander. Die Auslosung am Donnerstag ergab das Duell HSV Hamburg - SG Flensburg-Handewitt.

Bereits in der vergangenen Saison spielten die beiden Teams gegeneinander - allerdings im Achtelfinale und in Flensburg: Im Dezember 2022 setzte sich die SG mit 35:28 durch. Einen 37:32-Heimsieg feierten die Schleswig-Holsteiner zudem am 1. Spieltag der laufenden Bundesliga-Saison.

Das Topduell der Runde der letzten Acht ist die Partie zwischen Champions-League-Sieger SC Magdeburg und Cupverteidiger Rhein-Neckar Löwen - es ist die Neuauflage des Endspiels 2022/2023. Als einziger im Wettbewerb verbliebener Zweitligist empfängt TuS N-Lübbeke die MT Melsungen. Die Füchse Berlin haben den VfL Gummersbach zu Gast.

Die Viertelfinalspiele werden nach der Europameisterschafts-Pause am 3. und 4. Februar 2024 ausgetragen. Das Finalturnier findet am 13. und 14. April in Köln statt.

Nur noch zwei Nordclubs vertreten

Flensburg hatte sich am Mittwochabend durch ein 37:29 gegen den Bergischen HC für das Viertelfinale qualifiziert, einen Tag zuvor hatte der HSV Hamburg gegen den ThSV Eisenach mit 31:28 gewonnen. Der THW Kiel hingegen war überraschend bereits in der dritten Runde gegen die HSG Wetzlar (31:32) ausgeschieden - ebenso wie die TSV Hannover-Burgdorf (29:31 in Bietigheim).

