NDR-Sport DFB-Pokal: VfL Wolfsburg tritt im Viertelfinale bei RB Leipzig an - und will nach Berlin Stand: 25.02.2025 13:35 Uhr

Wolfsburgs Weg nach Berlin führt über Leipzig. Im DFB-Pokal-Viertelfinale tritt der VfL am Mittwoch beim zuletzt schwächelnden Bundesliga-Konkurrenten aus Sachsen an - und will laut Trainer Ralph Hasenhüttl für eine Überraschung sorgen.

"Der Respekt ist absolut groß vor diesem Gegner, weil sie sehr viele gute Spieler in ihren Reihen haben", sagte Hasenhüttl vor dem Auswärtsspiel am Mittwoch (20.45 Uhr, im NDR Livecenter). "Wir müssen unser Herz in die Hand nehmen, wieder mit Überzeugung auftreten. Dann ist die Chance auch da, vielleicht eine Sensation zu schaffen."

RB-Coach Rose: "Wolfsburg hat sich sehr gut entwickelt"

Die Leipziger sind nach zuletzt fünf Unentschieden aus den vergangenen sechs Ligaspielen in der Tabelle auf Rang sechs abgerutscht. "Wir spielen im Moment nicht die Sterne vom Himmel, das muss man ehrlich sagen", erklärte RB-Coach Marco Rose und lobte die Niedersachsen. "Wolfsburg hat sich sehr gut und stabil entwickelt. Es ist schwer, gegen sie Tore zu schießen und Chancen zu bekommen."

Für Hasenhüttl liegt die Favoritenrolle trotzdem klar bei den Sachsen. Die Leipziger seien "zu Hause immer eine Macht und wenn man da was holen will, muss man ein Topspiel machen", so der Österreicher, der von 2016 bis 2018 bei RB an der Seitenlinie gestanden hatte.

"Jeder Trainer" will nach Berlin

Der 57-Jährige will Wolfsburg zum zweiten Pokalsieg nach 2015 führen. Das Finale am 24. Mai im Berliner Olympiastadion sei "das interessanteste Spiel, das in Deutschland gespielt wird. Dementsprechend will da jeder Trainer hin", so Hasenhüttl: "Unser Gegner hat es schon zweimal gewonnen, war viermal im Finale. Wolfsburg hat es ja auch schon einmal geschafft. Es ist etwas, was auf unserer Prioritätenliste ganz oben steht."

Arnold, Grabara und auch Nmecha fehlen

Der VfL-Trainer muss allerdings ohne seinen Kapitän Maximilian Arnold (Knieverletzung) und Torwart Kamil Grabara (Oberschenkelverletzung) auskommen. Auch Lukas Nmecha wird fehlen. Der Angreifer hat erneut Probleme mit seinen Adduktoren, teilte Hasenhüttl mit und haderte mit dem anhaltenden Verletzungspech seines Schützlings. Ein Spieler, der nicht ein, zwei Wochen trainiere und fit bleibe, sei "schwer integrierbar. Aber wir müssen einfach da dranbleiben."

Mögliche Aufstellungen:

RB Leipzig: Vandevoordt - Seiwald, Orban, Lukeba - R. Baku, Vermeeren, Kampl, Raum - Openda, Sesko, Xavi

VfL Wolfsburg: M. Müller - Fischer, Vavro, Koulierakis, Maehle - Svanberg - Wimmer, Gerhardt - Skov Olsen, Tiago Tomas - Amoura

Dieses Thema im Programm:

Sport aktuell | 26.02.2025 | 23:17 Uhr