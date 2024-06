NDR-Sport DFB-Pokal: Phönix Lübeck am Sonnabend gegen BVB, Braunschweig live in der ARD Stand: 13.06.2024 11:45 Uhr

Der Deutsche Fußball-Bund hat am Donnerstag die erste Runde im DFB-Pokal der Männer (16. bis 28. August) terminiert. Bundesliga-Aufsteiger FC St. Pauli macht aus norddeutscher Sicht den Anfang.

Für die Braun-Weißen geht es bereits am Freitag, 16. August, los. Dann treten die Hamburger um 18 Uhr beim Drittliga-Absteiger Hallescher FC an. Wahrscheinlich wird es das erste Pflichtspiel von einem neuen Trainer, denn Fabian Hürzeler steht kurz vor dem Abschied in Richtung Premier League.

Am Sonnabend, 17. August, sind fünf norddeutsche Teams im Einsatz: Zweitliga-Absteiger VfL Osnabrück empfängt um 15.30 Uhr den Bundesligisten SC Freiburg, Regionalligist Greifswalder FC zeitgleich den Erstligisten 1. FC Union Berlin. Bundesliga-Neuling Holstein Kiel gastiert genauso um 18 Uhr bei Drittliga-Aufsteiger Alemannia Aachen wie Zweitligist Hannover 96 beim klassentieferen Club Arminia Bielefeld.

Phönix Lübeck fehlt noch das Stadion, HSV in Meppen am Sonntagabend

Ebenfalls um 18 Uhr kommt es zum großen Pokalspiel des viertklassigen schleswig-holsteinischen Landespokalgewinners 1. FC Phönix Lübeck: Champions-League-Finalist Borussia Dortmund tritt dann bei den "Adlerträgern" an. Wo die Partie ausgetragen wird, ist noch offen. Die Travestädter möchten die Partie gerne im Volksparkstadion des HSV austragen.

Am Sonntag, 18. August, wird es für weitere sechs Nordclubs ernst: Jeweils um 15.30 Uhr empfängt der Bremer SV den SC Paderborn, Teutonia 05 Ottensen den SV Darmstadt 98, der VfV Borussia 06 Hildesheim die SV Elversberg, und Zweitliga-Absteiger Hansa Rostock erwartet Hertha BSC (alle Gegner der Nordteams sind Zweitligisten). Am Abend, um 18 Uhr, steigt im Emsland der große Nord-Pokalkracher: Regionalligist SV Meppen will dem Zweitligisten Hamburger SV ein Bein stellen.

Braunschweig gegen Frankfurt live in der ARD

Am Montagabend sind schließlich die Bundesligisten Werder Bremen und der VfL Wolfsburg gefordert. Der SVW gastiert um 18 Uhr beim Drittliga-Aufsteiger FC Energie Cottbus und die "Wölfe" zu gleicher Zeit bei der TuS Koblenz. Für den Abschluss aus norddeutscher Sicht sorgt dann Zweitligist Eintracht Braunschweig: Um 20.45 Uhr kommt es an der Hamburger Straße zum Eintracht-Duell mit Bundesligist Frankfurt. Das Spiel wird live in der ARD übertragen.

Die Pokalpartien von Titelverteidiger Bayer Leverkusen und Vizemeister VfB Stuttgart finden aufgrund des Supercup-Endspiels (17. August) erst Ende August statt. Stuttgart gastiert am 27. August bei Zweitligaaufsteiger Preußen Münster (20.45 Uhr, live in der ARD), Leverkusen tritt einen Tag später bei Regionalligist FC Carl Zeiss Jena an (18 Uhr, ZDF).

