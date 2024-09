NDR-Sport Deutschland-Achter erkämpft beim Kanal Cup Platz zwei Stand: 08.09.2024 15:13 Uhr

Der Deutschland-Achter hat beim 24. Ruder-Marathon auf dem Nord-Ostsee-Kanal bei Rendsburg den zweiten Platz hinter den Niederlanden belegt. Ein versöhnlicher Saisonabschluss für den Olympia-Vierten.

Nach 38 Minuten fuhren die Olympia-Zweiten aus den Niederlanden als erstes Boot ins Ziel, kurz danach hatte auch der deutsche Achter den 12,7 Kilometer langen Ruder-Marathon bewältigt und dabei den Olympia-Dritten USA weit hinter sich gelassen. Olympiasieger Großbritannien war mit seinem Perspektivteam 2028 ins Rennen gestartet und konnte beim Kräftemessen der vier besten Nationen der Sommerspiele von Paris nicht in den Kampf um den Sieg eingreifen - Platz vier.

Knapp fünf Sekunden hatten dem deutschen Boot vor gut vier Wochen in Frankreich zur olympischen Medaille gefehlt - nach Gold 2012 in London und jeweils Silber in Rio 2016 und Tokio 2021 das erste Mal seit 16 Jahren nur "Blech" statt Edelmetall.

Andere Besetzung als in Paris

Die Niederlande traten in Schleswig-Holstein anders als die Briten in Bestbesetzung an. Im deutschen Achter kamen anders als in Paris Tom Tewes, Theis Hagemeister, Sönke Kruse und als Steuermann Till Martini an der Seite von Torben Johannesen, Wolf-Niclas Schröder, Mattes Schönherr, Max John und Benedict Eggeling zum Einsatz. Das Team hatte sich seit Montag in dieser Zusammensetzung auf das Traditionsrennen vorbereitet.

Die USA hatten zu Beginn die beste Ausgangsposition, aber wohl die falsche Renneinteilung beim wohl härtesten Ruder-Rennen der Welt - sie fielen hinter Deutschland zurück. Tausende fieberten an der Strecke und im Ziel am Rendsburger Kreishafen mit.

