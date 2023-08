NDR-Sport Der neue Sechser ist da - Werder Bremen holt Belgier Lynen Stand: 08.08.2023 12:13 Uhr

Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat einen weiteren Neuzugang für die kommende Saison verpflichtet. Vom belgischen Erstligisten Union Saint-Gilloise wechselt der zentrale Mittelfeldspieler Senne Lynen an die Weser.

Das teilten die Hanseaten am Dienstag mit. Der 24-Jährige, der am Montag den Medizincheck in Bremen absolviert hatte, ist nach Naby Keita und Dawid Kownacki die dritte Neuverpflichtung der Hanseaten, die allerdings erstmals in der laufenden Transferperiode eine Ablösesumme zahlen müssen, da Lynens Vertrag noch bis 2024 lief.

Wie viel Werder an Saint-Gilloise überweist, darüber hüllten sich beide Clubs in Stillschweigen - kolportiert werden zwei Millionen Euro. Auch über die Vertragslaufzeit wurde nichts bekannt. "Wir haben Senne schon länger beobachtet", sagte Trainer Ole Werner: "Er ist ein physischer Spieler, der eine sehr gute Übersicht hat und gerade im defensiven Mittelfeld seine Stärken ausspielen kann, durch die er einem Spiel eine gewisse Stabilität verleiht."

Konkurrenz für Gruev und Groß

Der gebürtige Antwerpener, der auch im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden kann, zählte in der vergangenen Saison beim aktuellen belgischen Tabellenführer (zwei Spieltage sind bereits absolviert) zu den Stammkräften, stand in 52 von 57 möglichen Partien auf dem Platz.

Mit Lynen hat Trainer Ole Werner mehr Optionen im Mittelfeld. Bislang standen ihm auf der Sechser-Position lediglich Ilia Gruev und Christian Groß zur Verfügung.

Kommt auch Ballo-Touré?

Möglicherweise bahnt sich bei Werder noch ein weiterer Transfer an. Medienberichten zufolge sollen die Hanseaten an Fodé Ballo-Touré interessiert sein, der beim italienischen Erstligisten AC Mailand unter Vertrag steht. Allerdings verlangen die Lombarden bis zu vier Millionen Euro für den 26 Jahre alten senegalesischen Linksverteidiger.

