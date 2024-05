NDR-Sport Transat CIC: Richomme siegt, Herrmann kurz vor dem Ziel auf Rang zwei Stand: 06.05.2024 20:34 Uhr

Der französische Hochseesegler Yoann Richomme hat sich den Sieg bei der Transat CIC gesichert. Der 40-Jährige überquerte am Montagabend mit der Paprec Arkéa nach acht Tagen, sechs Stunden, 53 Minuten und 32 Sekunden als Erster die Ziellinie vor New York. Boris Herrmann hat das Finish der Transatlantik-Regatta ebenfalls bereits im Blick.

Der Hamburger liegt mit der Malizia Seaexplorer weiter auf Rang zwei. Sollte der 42-Jährige diesen Platz verteidigen, wird er den größten Erfolg als Solist in seiner Profikarriere feiern. Zwischenzeitlich hatte Herrmann sogar vom Sieg bei dem Segelklassiker träumen dürfen. In der Nacht zum Sonntag hatte er den Rückstand auf den zweimaligen Sieger der Transatlantik-Einhand-Segelregatta Route du Rhum auf zehn Seemeilen verkürzen können.

Flaute stoppt Aufholjagd

Am Montagmorgen waren die führenden Imocas dann aber in eine Flaute geraten, welche die Boote immer wieder ausbremste. Das erschwerte die Aufgabe für Herrmann zusätzlich, den Franzosen noch einzuholen. Zudem musste der fünfmalige Weltumsegler seinen zweiten Platz auch vor der Britin Samantha Davies (Initiatives - Couer) und Richommes Landsmann Charlie Dalin (MACIF Santé Prévoyance) verteidigen, die er inzwischen aber recht deutlich distanziert hat.

Herrmann startet Ende Mai bei der New York Vendée

Dies gelang dem Träger des Bundesverdienstkreuzes bis jetzt, sodass er die aus Sicherheitsgründen 120 Seemeilen vor New York liegende Ziellinie aller Voraussicht nach als Zweiter überqueren wird. Diesen Triumph wird der gebürtige Oldenburger anschließend einige Tage genießen können, bevor er am 29. Mai mit der Malizia bei der New York Vendée starten wird. Der zweite Teil der Transat-Regatta führt die Hochsee-Profis über 3.500 Seemeilen zurück ins französische Les Sables-d’Olonne.

Transat CIC Härtetest für die Vendée Globe

Die Teilnehmer der Transat CIC waren am 28. April vor Lorient in der Bretagne in Richtung New York gestartet. In der Imoca-Klasse kämpften neben Herrmann 32 weitere Einhandsegler - darunter sechs Frauen - um den Sieg. Für den Hamburger und seine mit neuen Foils (Tragflächen), einem schwereren Kiel und Hightech-Pilotensitz ausgestattete Rennyacht markieren die Transats die wichtigsten Tests im Gipfeljahr seiner zweiten Vendée Globe. Deren zehnte Auflage startet am 10. November.

Für die formale und finale Qualifikation zu seinem zweiten Start bei der Non-Stop-Regatta um den Globus musste der Skipper nur noch die Startlinie des Transat CIC kreuzen. Er konnte das Rennen über den Nordatlantik so unbelastet von Qualifikationsdruck bestreiten. Auch nostalgische Gründe spielten für ihn eine Rolle beim Transat-Einsatz. "Ein bisschen bestreite ich die Regatta auch aufgrund eines persönlichen Faibles. Sie war 2008 meine erste große Regatta – damals noch mit 'Beluga Racer' in der kleineren Class40 –, in die ich in Eigenregie gestartet bin. Es war wie der Start in meine Profikarriere."

