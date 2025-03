Champions League der Frauen Wolfsburg scheidet nach Debakel in Barcelona aus Stand: 27.03.2025 21:08 Uhr

Für die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg war das Champions-League-Viertelfinale erwartungsgemäß Endstation. Im Rückspiel beim FC Barcelona waren die Niedersächsinnen ebenso chancenlos wie im Hinspiel und kassierten mit dem 1:6 (0:3) die nächste Klatsche.

Von Matthias Heidrich

Ihr wahres Gesicht zeigen und selbiges wahren, wollten die Wolfsburgerinnen in Barcelona, nachdem es im Hinspiel eine 1:4-Niederlage gesetzt hatte. Das ging am Donnerstagabend gründlich daneben. Unter dem Strich war zu konstatieren: Der FC Barcelona ist zwei Nummern zu groß für den VfL, der einst europäisches Topniveau repräsentierte, nun der Musik aber hinterherläuft.

Erste titellose Saison seit 2012?

Raus in der Königsklasse, im DFB-Pokal auch schon und in der Bundesliga als Tabellendritter sechs Punkte hinter Spitzenreiter Bayern München: Die "Wölfinnen" steuern auf die erste titellose Saison seit 2012 zu. Minimalziel ist Rang zwei in der Bundesliga, um wieder in der Champions League dabei zu sein. Am Sonntag (18.30 Uhr) geht es zu Hause gegen die SGS Essen weiter.

Barcelona in allen Belangen überlegen

In Barcelona lief es rund zehn Minuten ordentlich, dann drehte der Favorit auf. Zweimal die nicht zu haltende Salma Paralluelo (10., 20.), Esmee Brugts (41.) und nach der Pause zweimal Claudia Pina (62., 77.) sowie Maria Leon mit einem traumhaften Freistoß erzielten die Tore für die Spanierinnen, die dem VfL in allen Belangen überlegen waren. Lineth Beerensteyn (72.) markierte den Ehrentreffer für Wolfsburg, das der technischen und taktischen Klasse der Gegnerinnen kaum etwas entgegenzusetzen hatte.

Im ersten Durchgang brachte die Mannschaft von Trainer Tommy Stroot lediglich einen Schuss auf das "Barca"-Tor zustande. In der zweiten Hälfte lief es etwas besser. Das aber auch von Gnaden der übermächtigen Gastgeberinnen, die zwischenzeitlich ein, zwei Gänge zurückschalteten, dabei aber gnadenlos effektiv blieben.

