Vertragsverlängerung stockt Bleibt Hürzeler St.-Pauli-Trainer? Bornemann will Planungssicherheit

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli möchte gerne mit Trainer Fabian Hürzeler verlängern und auch der Coach selbst würde gerne bleiben. Aber die Vertragsverhandlungen stocken. Sportchef Andreas Bornemann macht nun öffentlich Druck.

"Die Entscheidung über die wichtigste Personalie sollte nicht am Ende des Weges getroffen werden, sondern möglichst früh", sagte Bornemann in einer Medienrunde auf Mallorca. "Also wollen wir diese logischerweise eher in der näheren als in der ferneren Zukunft."

"Irgendwann sind alle Argumente ausgetauscht, dann dreht man sich im Kreis."

— Sportchef Andreas Bornemann

Das Team um Erfolgscoach Hürzeler übt bis Freitag unter der Balearen-Sonne, um den schlechten Wetter- und Platzverhältnissen in Hamburg zu entfliehen.

Der drängenden Trainerfrage können die Kiezkicker allerdings nicht entfliehen - und Bornemann scheint die Geduld auszugehen. "Irgendwann sind alle Argumente ausgetauscht, dann dreht man sich im Kreis."

Bornemann: "Wir ringen nach einer Lösung"

Hürzeler hatte sich zuletzt klar zum FC St. Pauli bekannt, will seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag verlängern. Allerdings möchte der 30-Jährige auch gerne eine Ausstiegsklausel in seinem neuen, gut dotierten Kontrakt haben, falls die Bundesliga anklopft. Das ist für St. Pauli offenbar eine rote Linie.

"Es gibt Dinge, die kommen für den Verein nicht in Frage, dann gibt es vielleicht Dinge, die für den Trainer und den Berater nicht in Frage kommen. Wir ringen in diesen Verhandlungen nach einer Lösung", so Bornemann.

Die Frage ist: Wie lange noch? Ein Ultimatum stellte der Sportchef unter der Sonne Mallorcas nicht. Es gehen aber ja darum, wann man anfangen will, Varianten für die Spielklassen in der neuen Spielzeit vorzubereiten.

Wer ist nächste Saison St.-Pauli-Trainer?

Bei seriöser Vorbereitung müsste das eigentlich schon längst der Fall sein. St. Pauli liegt auf Kurs Bundesliga-Aufstieg. Trotzdem muss der Kiezclub natürlich zeitgleich für einen Verbleib in der 2. Liga planen, mit den eigenen Spielern und möglichen Neuzugängen sprechen. Wenn der Verein dann keine Antwort auf die Frage hat, wer in der kommenden Saison Trainer ist, ist das eine denkbar schlechte Ausgangsposition.

