NDR-Sport Bei Aufstieg: HSV-Frauen spielen im Volksparkstadion

Bei ihrem Halbfinalspiel im DFB-Pokal haben die Fußballerinnen des Hamburger SV im Volksparkstadion vor 57.000 Fans für einen Zuschauerrekord gesorgt. Bald könnte die Mannschaft häufiger vor großer Kulisse spielen.

Sollte der Zweitligist in diesem Jahr den Aufstieg schaffen, werden künftig alle Heimspiele in der Arena ausgetragen. Das gab der HSV am Mittwoch bekannt. Im Rahmen des Lizenzierungsprozesses sei dies beantragt worden. "Wir wissen, dass 57.000 Zuschauer bei einem Frauenspiel eine Ausnahme waren und auch in Zukunft nicht die Regel sein werden", sagte HSV-Vorstand Eric Huwer, "aber wir haben mit Begeisterung zur Kenntnis genommen, was dieses Spiel bei uns, bei Zuschauern, bei Partnern und vor allem bei den Spielerinnen ausgelöst hat. Am Ende waren wir uns alle einig, dass es in Anbetracht der leider noch fehlenden Frauen-Spielstätte in Hamburg nur eine angemessene Übergangsalternative gibt: das Volksparkstadion."

HSV-Frauen aktuell auf einem Aufstiegsrang

Zuletzt hatten die HSV-Frauen ihr Halbfinale gegen Werder Bremen vor Rekordkulisse verloren (1:3 n.V.). Nie zuvor waren so viele Zuschauerinnen und Zuschauer zu einer Frauenpartie im deutschen Vereinsfußball gekommen. Derzeit steht Hamburg in der 2. Liga auf dem dritten Platz, dieser würde für den Aufstieg reichen. Es stehen noch sechs Spieltage aus. Sollte der Sprung ins Oberhaus nicht gelingen, treten die HSV-Frauen wie bisher auf Platz 6 vor der Arena an.

