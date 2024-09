Beachvolleyball-DM: Ehlers/Wickler holen den nächsten Titel Stand: 01.09.2024 18:57 Uhr

Die Hamburger Nils Ehlers und Clemens Wickler sind erneut deutscher Meister im Beachvolleyball und haben damit den Titel-Hattrick perfekt gemacht. Bei den Frauen verlor Laura Ludwig im Endspiel in Timmendorfer Strand die letzte Partie ihrer Karriere.

Ehlers und Wickler gewannen am Sonntag das Finale gegen Philipp Huster und Lui Wüst souverän mit 2:0 (21:15, 21:14). Für die Olympia-Zweiten von Paris war es der dritte deutsche Meistertitel in Serie. Den dritten Rang belegten am Sonntag Max Just und Robin Sowa.

Siebter DM-Titel für Rekordmann Wickler

Wickler war bereits zuvor Rekordgewinner bei den Männern, nun feierte er seinen siebten Titel. In der Vergangenheit hatte er bereits mit den Partnern Armin Dollinger, Tim Holler und Julius Thole triumphiert.

Seit 2022 spielen Ehlers und Wickler zusammen. Vor drei Wochen hatten sie mit dem Gewinn der Silbermedaille in Paris ihren bislang größten Erfolg gefeiert. Eine Woche später holten sie auch bei der EM in den Niederlanden den zweiten Rang.

Ludwig beendet Karriere mit DM-Silber

Laura Ludwig, die heute Abend zu Gast im NDR Sportclub ist (23 Uhr), erreichte beim letzten Turnier ihrer erfolgreichen Karriere noch einmal das Finale, der goldene Abschluss blieb ihr aber versagt. Im Endspiel auf dem Centre Court unterlag die Rio-Olympiasiegerin zusammen mit ihrer Partnerin Louisa Lippmann vom Hamburger SV den Europameisterinnen und Titelverteidigerinnen Svenja Müller (Hamburg) und Cinja Tillmann (Düsseldorf) mit 0:2 (15:21, 18:21).

Ludwig verpasste damit zwar ihren achten deutschen Meistertitel, wurde aber von den mehr als 4.000 Zuschauenden frenetisch gefeiert. Müller und Tillmann triumphierten zum dritten Mal nacheinander.

Vor 20 Jahren hatte Ludwig ihr EM-Debüt gegeben, sie gewann allein bei den kontinentalen Meisterschaften zehn Medaillen, viermal gab es Gold. Höhepunkt ihrer Karriere war der Olympiasieg 2016 in Rio de Janeiro mit Kira Walkenhorst, die in Timmendorfer Strand ebenfalls ihre Laufbahn beendete. Ein Jahr später gewann das Duo zudem als erstes deutsches Frauen-Team den Weltmeistertitel.

Dieses Thema im Programm:

Sportclub | 01.09.2024 | 22:55 Uhr