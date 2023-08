NDR-Sport Beach: Müller/Tillmann wollen zweiten DM-Titel in Timmendorfer Strand Stand: 29.08.2023 16:06 Uhr

Am Donnerstag beginnen die deutschen Meisterschaften im Beachvolleyball - jeweils mit Hamburger Teams in der Favoritenrolle. Bei den Männern sind dies Nils Ehlers und Clemens Wickler, bei den Frauen Svenja Müller und Cinja Tillmann.

Erst seit der Saison 2021 bilden die 22 Jahre alte Müller und die zehn Jahre ältere Tillmann ein Duo. Doch ihre Erfolge können sich sehen lassen. Im vergangenen Jahr standen sie dreimal auf dem Podium: Beim Pro-Tour-Turnier im tschechischen Ostrava genauso wie bei den Deutschen Meisterschaften in Timmendorfer Strand ganz oben, und bei der Weltmeisterschaft in Rom auf der niedrigsten Stufe. WM-Bronze ist aber bislang ihr größter gemeinsamer Erfolg.

Müller/Tillmann mit Bronze beim Heimspiel in Hamburg

Am vorvergangenen Wochenende durfte sich das Duo, das am Bundesstützpunkt in Hamburg trainiert, beim Pro-Tour-Turnier in der Hansestadt über Bronze freuen. Nicht zuletzt aufgrund der starken Leistungen am Rothenbaum gehen Müller/Tillmann als Favoritinnen in die deutsche Meisterschaft. Das Duo Laura Ludwig/Louisa Lippmann (Hamburg), das zuletzt bei der EM in Wien Bronze gewann, hat nicht für die DM gemeldet.

Ehlers/Wickler wieder in der Favoritenrolle

Bei den Männern wurden im vergangenen Jahr in Timmendorfer Strand in der Ahmann-Hager-Arena Ehlers/Wickler (ETV Hamburg) ihrer Favoritenrolle gerecht. Ehlers gewann zum ersten Mal die deutsche Meisterschaft, für Wickler war es der bereits fünfte Titel - mit dem vierten Partner.

DM startet am Donnerstagvormittag

Am Donnerstag werden bei den Frauen und den Männern von 11 Uhr an die Erstrundenpartien ausgetragen. Am Freitag und Sonnabend geht es von 10 Uhr an mit dem Achtel- und Viertelfinale weiter, die Frauen tragen am frühen Samstagabend auch schon ihre Halbfinalpartien aus. Nach den Halbfinals der Männer am Sonntag (ab 11 Uhr) geht es dann um die Medaillen. Das Finale der Frauen ist für 15 Uhr angesetzt, das der Männer um 17.45 Uhr.

