Basketball-Bundesliga Baskets Oldenburg trennen sich von Coach Calles Stand: 04.11.2024 15:29 Uhr

Basketball-Bundesligist Baskets Oldenburg hat sich von seinem Cheftrainer Pedro Calles getrennt. Das teilten die Niedersachsen am Montag mit. Damit reagiert der Club auf den durchwachsenen Saisonstart mit drei Siegen und drei Niederlagen.

Nachfolger bis Saisonende wird Mladen Drijencic, der das Team bereits früher betreut hatte. "Unser Ziel ist und bleibt es, die Baskets nicht nur am Ende einer Hauptrunde im oberen Drittel der Tabelle zu halten, sondern auch ein Wort in den Play-offs mitzureden. Auf Dauer sehen wir trotz des bisherigen Saisonstarts, der auch teils gute Ergebnisse gezeigt hat, dieses Ziel gefährdet", sagte Hermann Schüller, Oldenburgs geschäftsführender Gesellschafter.

Calles muss nach Pleite gegen den MBC gehen

Am Sonntag hatten die Oldenburger in der Liga mit 77:92 beim Mitteldeutschen BC verloren, ehe Calles gehen musste. Unter dem Spanier, der den Club im Sommer 2022 übernommen hatte, hatte der Meister von 2009 in seiner ersten Spielzeit das Play-off-Viertelfinale und das Pokal-Endspiel erreicht. In der abgelaufenen Saison verpasste Oldenburg die Play-offs und schied im Pokal-Achtelfinale aus - und scheiterte dort auch in der laufenden Spielzeit.

Drijencic bereits von 2015 bis 2022 in Oldenburg

Der 59-Jährige Drijencic hatte Oldenburg indessen bereits von 2015 bis Frühjahr 2022 trainiert. Nach einem Intermezzo bei Bayreuth war er vor der aktuellen Saison wieder als Trainer im Jugendbereich der Oldenburger eingestiegen.