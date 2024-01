NDR-Sport Australian Open: Zverev schlägt Alcaraz und steht im Halbfinale Stand: 24.01.2024 15:20 Uhr

Alexander Zverev hat bei den Australian Open das Halbfinale erreicht. Der Tennisprofi aus Hamburg setzte sich am Mittwoch in Melbourne nach einer beeindruckenden Vorstellung gegen den spanischen Mitfavoriten Carlos Alcaraz in vier Sätzen durch.

6:1, 6:3, 6:7 (2:7), 6:4 hieß es nach rund drei Stunden Spielzeit in der Rod Laver Arena für Deutschlands Nummer eins. Der 26-Jährige zeigte gegen den Weltranglistenzweiten seine bisher beste Leistung im Turnierverlauf, agierte konzentriert, lauf- und nervenstark. Nachdem Zverev im dritten Satz eine 5:2-Führung aus der Hand gab, kam Alcaraz stärker auf, aber der Olympiasieger hielt dagegen, holte sich mit viel Leidenschaft das Match und darf weiter vom ersten Grand-Slam-Titel seiner Karriere träumen.

Nun geht es gegen Medwedew

"Wenn du so nah am Sieg bist, fängst du an nachzudenken. Ich bin froh, es am Ende geschafft zu haben", sagte Zverev, der mit Schmerzen an den Füßen kämpfte: "Ich habe viel Blut unter meinen Zehnägeln. Aber ich fühle mich lieber so, wie ich mich jetzt fühle, als schon zu Hause zu sein."

Gegner im Halbfinale am Freitag ist Daniil Medwedew. Vor dem russischen Weltranglistendritten muss sich der Hamburger nach seiner Gala-Vorstellung nicht verstecken: "Er hat mir oft den Arsch versohlt. Aber vielleicht ist das der Ort", so Zverev, der seine positive Bilanz gegen Alcaraz auf fünf Siege in acht Spielen ausbaute.

Zverev zunächst fehlerlos ...,

Fünf Stunden länger als Alcaraz hatte Zverev bislang in Melbourne auf dem Platz gestanden, von Müdigkeit oder mangelnder Kraft war beim Weltranglistensechsten allerdings zunächst nichts zu sehen. Im Gegenteil: Zverev legte furios los, nahm dem Wimbledonsieger gleich das erste Aufschlagspiel zu Null ab. Während der Spanier Fehler an Fehler reihte, spielte sein Kontrahent konzentriert und servierte auch stark. Nach einer knappen halben Stunde hatte der Hamburger den ersten Satz für sich entschieden.

... aber Alcaraz mit Moral

Im zweiten Durchgang steigerte sich Alcaraz, konnte jedoch nur bis zum 3:3 mithalten. Danach fand er keine Mittel gegen die mutigen und präzisen Schläge Zverevs. Der Olympiasieger schnappte sich souverän auch den zweiten Satz. Auch im dritten Durchgang gab sich Deutschlands Nummer eins lange keine Blöße. Nach dem Break zum 3:1 sah es zunächst nach einem Durchmarsch aus. Doch Alcaraz kämpfte sich zum 5:5 zurück und holte sich anschließend den Tiebreak zum Satzgewinn.

Packender Schlagabtausch in Durchgang vier

Im vierten Satz gelang Zverev dann gleich im ersten Aufschlagspiel das Break - den Vorteil gab er aber mit eigenem Aufschlagverlust postwendend wieder ab. Überhaupt wirkte Alcaraz von Ballwechsel zu Ballwechsel selbstbewusster, sein Hamburger Gegner dagegen skeptischer.

Den 26-Jährigen plagten Blutblasen am Fuß, er hatte deshalb schon nach dem dritten Durchgang ein Medical Timeout genommen. Aber Zverev biss auf die Zähne und holte sich das Break zum 5:4. Anschließend schlug er zum Sieg auf, verwandelte nach 3:06 Stunden seinen ersten Matchball und erreichte damit zum zweiten Mal in Melbourne die Runde der letzten Vier.

