NDR-Sport Auslosung zur EM 2024 - So läuft die Veranstaltung heute in Hamburg Stand: 02.12.2023 14:34 Uhr

Heute Abend findet in Hamburg die Auslosung der Gruppen für die Fußball-EM 2024 in Deutschland statt. Nach der Veranstaltung in der Elbphilharmonie steht auch fest, welche Spiele in der Hansestadt ausgetragen werden. Fünf Partien werden im Volksparkstadion gespielt.

24 Mannschaften sind im kommenden Jahr bei der EM 2024 in Deutschland dabei (14. Juni - 14. Juli). Auch wenn noch nicht alle Teilnehmer feststehen - im März finden für die drei noch nicht besetzten Plätze Play-off-Spiele statt -, werden die sechs Vierer-Gruppen an diesem Sonnabend (18 Uhr) in Hamburg ausgelost.

Das Interesse an der Europameisterschaft ist riesig - in der ersten Bewerbungsphase gab es rund 20 Millionen Anfragen für gut eine Million Tickets. Und an diesem Sonnabend wird dieses Interesse nochmal einen deutlichen Schub erfahren, wenn in der Hamburger Elbphilharmonie die Gruppen festgelegt werden.

Der finale Turnierplan mit der zeitgenauen Ansetzung der Spiele soll zeitnah nach der Auslosung veröffentlicht werden. Fest steht aus Hamburger Sicht: In der Hansestadt werden fünf EM-Partien ausgetragen, vier in der Vorrunde sowie ein Viertelfinale.

Das sind die Lostöpfe der EM 2024

Deutschland (als Gruppenkopf gesetzt), Portugal, Frankreich, Spanien, Belgien, England Lostopf 2: Ungarn, Türkei, Dänemark, Albanien, Rumänien, Österreich

Ungarn, Türkei, Dänemark, Albanien, Rumänien, Österreich Lostopf 3: Niederlande, Schottland, Kroatien, Slowenien, Slowakei, Tschechien

Niederlande, Schottland, Kroatien, Slowenien, Slowakei, Tschechien Lostopf 4: Italien, Serbien, Schweiz, Sieger Play-off A, Sieger Play-off B, Sieger Play-off C

Die EM in Deutschland wird mit 24 Mannschaften in sechs Gruppen mit je vier Teams gespielt. Die Gruppensieger, die Gruppenzweiten und die vier besten der sechs Gruppendritten erreichen das Achtelfinale.

"Hammergruppe" für Deutschland?

Deutschland ist als Kopf der Gruppe A gesetzt. Das DFB-Team bestreitet das Eröffnungsspiel am 14. Juni in München, darauf folgen die Vorrundenpartien am 19. Juni in Stuttgart und am 23. Juni in Frankfurt. Es droht die berüchtigte "Hammergruppe" - mit möglicherweise Österreich, den Niederlanden und Titelverteidiger Italien. Die zuletzt enttäuschende DFB-Auswahl könnte aber auch vermeintliches Glück haben und auf Albanien, die Slowakei und Luxemburg treffen.

"Bei der Auslosung wird es spannend, weil man es nicht in der Hand hat", sagte Bundestrainer Julian Nagelsmann. Anschließend "bereiten wir uns akribisch darauf vor und haben vier Monate Zeit, Spiele zu gucken", so der Coach.

Völler wünscht sich Türkei oder Österreich

Der Bundestrainer werde in den kommenden Monaten mit "seiner Ansprache, mit seiner Gabe, Spieler auf seine Seite zu ziehen" einen Umschwung bewirken, versicherte Rudi Völler am Freitag bei einem Sponsoren-Termin in Hamburg. Wichtig sei, im EM-Vorlauf die richtige Mischung im Team zu finden. "Die Wahrheit kommt im Sommer", so der DFB-Sportdirektor, der sich die Türkei oder Österreich in die Gruppe wünscht. Nach der "großen öffentlichen Häme" wäre dies eine Gelegenheit für die Nationalmannschaft, Dinge geradezurücken. Die DFB-Auswahl hatte in den November-Testspielen gegen die Türkei mit 2:3 verloren und kurz darauf in Österreich ein bitteres 0:2 einstecken müssen.

Wer zieht wie die Lose?

Gezogen werden zunächst die Nationen in Topf 1, die erste geht in Gruppe B, die folgende in Gruppe C und so weiter. Es folgt die Auslosung der jeweiligen Position in der Gruppe - automatisch Gruppenkopf ist nur Deutschland.

Als Nächstes werden die Auswahlteams aus Topf 2 gezogen, die erste Nation ist deutscher Gruppengegner, bekommt dann aber noch eine Gruppenposition zugelost (A2, A3 oder A4). A2 ist der Auftaktgegner. Das im Anschluss geloste Team geht in Gruppe B. Dieser Ziehungsmodus setzt sich fort bis zur letzten Loskugel in Topf 4. Vorgaben wie im Europapokal, dass Spiele bestimmter Teams gegeneinander in der Gruppe ausgeschlossen sind, gibt es nicht.

Elf Akteure aus verschiedenen Europameister-Ländern haben die Organisatoren als Assistenten für die Auslosung angekündigt, um die sechs Vorrundengruppen für die EM-Endrunde 2024 zu ermitteln. Mit dabei sind die deutschen Weltmeister Miroslav Klose und Sami Khedira.

Auch Italiens ehemaliger Startorwart Gianluigi Buffon, der Niederländer Wesley Sneijder und der Spanier David Silva wurden von der UEFA eingeladen.

Wie lange dauert die Auslosung?

Die Auslosung im prunkvollen Großen Saal mit 2.100 Sitzplätzen soll recht zügig über die Bühne gehen. Laut Veranstalter sollen spätestens nach einer Stunde alle Lose gezogen sein.

Wer tritt im Rahmenprogramm in der Elbphilharmonie auf?

Zwischen 17.35 und 17.55 Uhr findet ein Konzert statt, auch die Auslosung selbst wird laut UEFA "musikalisch untermalt". Dabei sind unter anderem der Münchner Tenor Jonas Kaufmann und Star-Geiger David Garrett vertreten. Sie treten gemeinsam mit dem Bundesjugendorchester, dem Bundesjazzorchester und dem Bundesjugendchor auf.

Wer spielt in den Play-off-Spielen für die EM?

Es gibt drei Play-off-Turniere, in denen jeweils ein Platz bei der EM vergeben wird.

Halbfinale Play-off-Turnier A:



Polen - Estland

Wales - Finnland (Im Finale hat der Sieger aus Wales - Finnland Heimrecht.)

Halbfinale Play-off-Turnier B:



Bosnien-Herzegowina - Ukraine

Israel - Island (Im Finale hat der Sieger aus Bosnien-Herzegowina - Ukraine Heimrecht.)

Halbfinale Play-off-Turnier C:



Georgien - Luxemburg

Griechenland - Kasachstan (Im Finale hat der Sieger aus Georgien - Luxemburg Heimrecht.)

Die drei Play-off-Turniere sind im Länderspielfenster Ende März 2024 angesetzt. Alle Begegnungen werden in einer Begegnung ohne Rückspiel entschieden. Am 21. März 2024 werden die sechs Halbfinalspiele ausgetragen, am 26. März 2024 finden die drei Endspiele statt.

