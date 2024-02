Fußball | Regionalliga Zweimal geantwortet, dennoch verloren: Carl Zeiss Jena unterliegt BFC Dynamo Stand: 17.02.2024 16:24 Uhr

Der FC Carl Zeiss Jena hat daheim gegen den BFC Dynamo mit 2:3 (2:2) verloren. Die Thüringer konnten gleich zwei Rückstände wieder ausgleichen, standen nach 90 Minuten aber dennoch mit leeren Händen da und bleiben unter Trainer Henning Bürger ohne Sieg. Vor allem die Anfangsphase der Partie im Ernst-Abbe-Sportfeld hatte es in sich.

Die Partie begann furios. Nach drei Minuten zeigte Schiri Kluge bereits das erste Mal auf den Elfmeterpunkt im FCC-Strafraum. Halili blockte eine Flanke von Berlins Stockinger mit der Hand ab und durfte sich über den Pfiff nicht beschweren. Dadashov vollendete für den BFC zum 1:0. Wer jetzt dachte, dass der frühe Rückstand ein Schock für den FCC war, irrte sich gewaltig. Keine zwei Minuten später bediente Gipson mit einer butterweichen Flanke den eingelaufenen Löder, der zum 1:1 (6.) einköpfte.

Lukas Lämmel ballt die Faust nach seinem Elfmetertor zum 2:2. Für einen Punkt sollte es dennoch nicht reichen.

Löder köpft ein, Lämmel eiskalt vom Punkt

Nach dem wilden Beginn mussten sich beide Teams erstmal sammeln und ordnen. Feuer war dennoch drin - Boelter und Halili holten sich jeweils verdient eine gelbe Karte ab. BFC-Co-Trainer Weiler flog sogar vom Platz, weil er den Ball bei einem Einwurf von Jena nicht rausrücken wollte.



Spielerisch wurde es in Minute 28 wieder spannend. Stockinger gewann das Laufduell gegen Boelter, sein Schuss wurde von Halili unhaltbar für FCC-Keeper Kunz abgefälscht und kullerte ins Tor. Ganz so schnell wie beim ersten Rückstand konnte Jena zwar nicht antworten, aber der erneute Ausgleich folgte noch vor der Pause. Diesmal aufgrund eines Handelfmeters auf der anderen Seite. Lämmelt schob eiskalt zum 2:2 in der 45. Minute ein und es ging mit dem Unentschieden in die Kabine.

BFC-Spieler Robert Stockinger erzielte unter gütiger Jena-Mithilfe das zwischenzeitliche 2:1.

Jena ohne Ideen nach der Pause

Nach dem Seitenwechsel sah die Partie ein wenig anders aus. Der Spielfluss der sehr unterhaltsamen ersten 45 Minuten war verloren gegangen. So war es fast bezeichnend, dass das einzige Tor im zweiten Durchgang zu einem großen Teil auf das Konto von FCC-Keeper Kunz ging. Breitfeld hatte zuvor stark auf Siebeck durchgesteckt. Der zog aus spitzem Winkel flach ab und der Ball kullerte durch die Beine von Kunz, der den Schuss eigentlich sicher haben muss.



Jena fehlten danach die Ideen und Kraft, auch noch ein drittes Mal zurückzuschlagen. Der BFC konzentrierte sich aufs Verteidigen und tat dies mit großem Erfolg. Alle Bemühungen der Gastgeber blieben vergebens und so ging das Team von Henning Bürger nach 90 Minuten starkem Kampf leer aus. Die Berliner festigen mit dem Sieg ihre Aufstiegsambitionen.

vk

Stimmen zum Spiel folgen...