Handball | Bundesliga (F) Zum Jahresabschluss: Thüringer HC jubelt - Sachsen Zwickau mit klarer Schlappe

Zum Jahresabschluss kam es in der Handball-Bundesliga zu zwei unterschiedlichen Gefühlswelten. Während der Thüringer HC seine Pflichtaufgabe mit Bravour erledigte, gab es für den BSV Sachsen Zwickau eine derbe Pleite.

Thüringer HC siegt zum Jahresausklang gegen die Vipers

Der Thüringer HC hat das letzte Spiel des Jahres 2023 gegen die HSG Bad Wildungen Vipers gewonnen. Die 1.846 Zuschauer in der Salza-Halle sahen eine ansprechende Partie und ein 37:28 (19:14). Damit holte das Team von Herbert Müller den sechsten Ligasieg in Serie. Herausragend spielte THC-Torfrau Nicole Roth, die mit Abpfiff noch einen Siebenmeter parierte.

THC zieht zum Ende der ersten Hälfte davon

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase (10:10/17.) steigerte sich der THC und nutzte die technischen Fehler der Hessinnen konsequent zu Toren. Eine gute Abwehrarbeit und Tempogegenstöße brachten dem THC eine verdiente 19:14-Halbzeitführung.

Müller-Team lässt nichts mehr anbrennen

Mit zunehmender Spielzeit machte der THC immer mehr Spaß. Annika Lott, Ida Gullberg und Johanna Reichert (mit neun Toren beste Werferin) trafen, wie sie wollten. Und auch einige Unachtsamkeiten fielen nicht weiter ins Gewicht, da Torhüterin Roth eine starke Parade nach der nächsten zeigte. Beide Teams hielten bis zum Ende das Tempo hoch und sorgten so für eine kurzweilige Begegnung. Durch das Resultat bleibt der THC in der Tabelle vorn dabei, die Vipers hängen auf einem Abstiegsplatz fest.

BSV Sachsen Zwickau zieht deutlich den Kürzeren

Der BSV Sachsen Zwickau hat zum Jahresende die erhoffte Überraschung verpasst und mit 25:31 (12:17) gegen die favorisierte Borussia aus Dortmund deutlich den Kürzeren gezogen. Dabei konnte das Rentsch-Team zu keinem Zeitpunkt der Partie den Favoriten aus dem Ruhrpott gefährlich werden.

Mit der vorzeitigen Vertragsverlängerung von Coach Norman Rentsch und dem Derby-Sieg beim SV Union Halle-Neustadt konnten die Westsachsen befreit in das letzte Spiel des Jahres gehen. Doch die Leichtigkeit merkte man dem Rentsch-Team nicht an. Die Gäste aus Dortmund waren in fast jeder Spielsituation gedankenschneller und führten den BSV vor eigenem Publikum teilweise vor. 7:12 lagen die Zwickauerinnen zwischenzeitlich hinten (20.). Und diesen Fünf-Tore-Rückstand nahm der Tabellen-11. auch mit in die Pause.

Und auch im zweiten Abschnitt erwischte Zwickau den deutlich verschlafeneren Start und musste gleich mal mit ansehen, wie der BVB auf 12:19 davonzog (33.). Das Rentsch-Team konnte auch danach keine Leistungssteigerung mehr abrufen und musste zum Jahresabschluss eine herbe Heimpleite hinnehmen, überwintert aber weiterhin knapp über den Abstiegsrängen.

Ein eher bescheidener Jahresabschluss für den BSV Sachsen Zwickau. Coach Norman Rentsch konnte mit der Leistung seines TEams gegen den BVB nicht zufrieden sein.

