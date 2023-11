Fußball | Regionalliga Zum dritten Mal ohne Tor: Chemie Leipzig verliert in Babelsberg Stand: 10.11.2023 21:25 Uhr

Chemie Leipzig hat beim SV Babelsberg 03 nach einer über weite Strecken ordentlichen Leistung eine Niederlage kassiert. Die Grün-Weißen vergaben gute Chancen, Babelsberg ist neuer Tabellenführer.

Die BSG Chemie Leipzig hat zum Auftakt des 14. Spieltags in der Fußball-Regionalliga eine 0:2 (0:0)-Niederlage beim SV Babelsberg 03 kassiert. Damit blieb die Mannschaft von Trainer Miroslav Jagatic zum dritten Mal in Folge ohne eigenen Treffer. Nachdem die "Chemiker" die Partie über weite Strecken ausgeglichen gestalten konnten, entschieden Daniel Frahn (65.) und Paul Wegener (84.) die Partie für die Gastgeber. Babelsberg ist durch den Sieg vorerst neuer Tabellenführer, könnte aber bereits am Samstag wieder vom Greifswalder FC oder Energie Cottbus vom Thron gestoßen werden.

Chemie vergibt gute Chancen, begeht aber auch Fehler

Die Gäste, bei denen Philipp Wendt nach seiner Oberschenkelverletzung zurückkehrte und Manuel Wajer ersetzte, begannen mutig und hätten durch Janik Mäder (6.) und Florian Kirstein (12.) früh in Führung gehen können. Dann schlichen sich ein paar Fehler in die Hintermannschaft der Grün-Weißen ein, dadurch kam Babelsberg zu Chancen durch Daniel Frahn (18.) und Ilir Qela (23.). Schließlich parierte Chemie-Torwart Benjamin Bellot stark gegen Matthias Steinborn (27.). Anschließend wurde Chemie wieder aktiver, Lucas Surek (34.) und Florian Kirstein (45.) kamen zu Abschlüssen.

Frahn trifft für Babelsberg zur Führung

Nach dem Seitenwechsel blieb die Partie abwechslungsreich und offen. Chemie konnte das Spiel weiterhin ausgeglichen gestalten, Marcel Hilßner prüfte Luis Klatte im Tor der Babelsberger mit einem Schuss aus 20 Metern (55.). Dann musste SVB-Coach Markus Zschiesche wechseln: Steinborn musste angeschlagen raus, für ihn kam Samir Werbelow. Und der Babelsberger Neuzugang von Viktoria Berlin war es auch, der die Führung einleitete: Werbelow setzte zum Sololauf an und bediente dann Frahn, der Bellot aus Nahdistanz zum 1:0 überwand (64.).

Zschiesche beweist glückliches Händchen

Diesen Rückstand musste Chemie erst einmal verdauen. Jagatic brachte Florian Brügmann, der nach seinen muskulären Problemen ebenfalls wieder fit wurde. Brügmann hatte dann auch eine gute Möglichkeit zum Ausgleich per Freistoß aus 20 Metern, doch Klatte kratzte den Ball aus dem Winkel (75.). Wenig später trat Wendt zum Freistoß aus ähnlicher Position an - wieder war Klatte zur Stelle (83.). Im Gegenzug entschied Babelsberg das Spiel: Wieder bereitete Werbelow vor, und der ebenfalls eingewechselte Paul Wegener traf zum 2:0 (84.). Zschiesche bewies ein glückliches Händchen, während Chemie am Ende nach einer über weite Strecken ordentlichen Leistung ohne Punkte nach Hause fuhr.

mze